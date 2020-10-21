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كُتّاب وآراء
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317 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:45
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 317 حالة وفاة و15700 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين تجاوز المليون و447 ألف حالة، وحصيلة الوفيات 24952 حالة.
وتماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 10952 شخصا؛ ما يرفع إجمالي المتعافين من "الفيروس التاجي" إلى مليون و96 ألفا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - محمد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:04
وفين هو اللقاح الروسي لي حمقو الدنيا بيه.... شفتو الكدوب
3 - Germany Ingenieur الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:07
اين هو اللقاح المعلوم؟ اين هو التطبيل...
عندما نسمع ان هنالك لقاح من الاتحاد الاوروبي، فعلا سيكون ،سوف لن يتم تسيسه
عندما نسمع ان هنالك لقاح من الاتحاد الاوروبي، فعلا سيكون ،سوف لن يتم تسيسه
4 - mouhcine الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:10
القارئ لا يهتم بروسيا وحدها. الولايات المتحدة الأمريكية 929 الهند 587 البرازيل 661 بريطانيا 241 فرنسا 262 ...
5 - متعجب الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:21
واش ماخدمش ليهم اللقاح ليگالوا لينا ؟واللا هاذاك غير ديال البيع ليواجد .
6 - mourad113 الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:29
الرد على رقم 4محسين يجب أن لا تنسى ان تحقق جيدا فرنسا 163 وليس 263 يجب أن تعلم كرونا تخبط العالم بأسره والقادم أسوأ من 2020 لان 2021 مليئة بالمصائب والكوارث والزلازل والفيضانات والاوبئة والحروب والمجاعة وووووو
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