317 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 317 حالة وفاة و15700 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين تجاوز المليون و447 ألف حالة، وحصيلة الوفيات 24952 حالة.

وتماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 10952 شخصا؛ ما يرفع إجمالي المتعافين من "الفيروس التاجي" إلى مليون و96 ألفا.