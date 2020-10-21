رئيس الوزراء الإسباني يواجه "تصويت حجب الثقة"

هسبريس ـ مُتابعة

يواجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تصويتا بحجب الثقة في البرلمان، بناء على طلب من حزب "فوكس" اليميني، في الوقت الذي تواجه الحكومة موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن ينتصر سانشيز في هذه المحطة، المقرر أن تجرى غدا الخميس، ولكن من المتوقع أن تكون هناك مناقشات صعبة بين الحكومة والمعارضة.

ويتهم حزب فوكس الحكومة بـ"فرض الشيوعية البوليفارية"، في إشارة للجنرال الفنزويلي في القرن التاسع عشر الذي قاد حركات الاستقلال الاشتراكية، ويطالب الحكومة بتبرير "إدارتها الإجرامية لأزمة فيروس كورونا".