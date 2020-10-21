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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تواصل محاولات إنقاذ عريقات من كورونا

إسرائيل تواصل محاولات إنقاذ عريقات من كورونا

إسرائيل تواصل محاولات إنقاذ عريقات من كورونا
هسبريس ـ د.ب.أ
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:31

أفاد المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، من تداعيات إصابته بكورونا، بأنه تم توصيله بجهاز للقلب والرئتين.

وأعلن مركز هداسا الطبي في القدس، ضمن بيان، أنه تم توصيل القيادي الفلسطيني البالغ 65 عاما/ جهاز "إيكمو" (أكسجة الأغشية خارج الجسم) لدعم الرئة.

وتقوم الآلة بتزويد الدم بالأكسجين، ما يسمح للرئتين بالراحة وتجنب تدهور حالة الرئتين الموصلتين بجهاز التنفس الاصطناعي، مع الأخذ في الاعتبار أن عريقات قد خضع لعملية زرع رئة عام 2017.

وقال المستشفى إن عريقات "بحالة جيدة ومستقرة"، وأضاف:"يتواصل تنسيق رعايته مع متخصصي زراعة الرئة في إسرائيل، وخارجها، لتوفير الرعاية المثلى لهذا المريض الذي يعاني من مضاعفات عدوى كورونا، على خلفية خضوعه لعملية زرع رئة سابقة".

ويقول الأطباء إن علاج عريقات يشكل "تحديا هائلا" كمريض زرع رئة جهازه المناعي ضعيف، وهو الأمر الذي تسبب في عدوى بكتيرية بالإضافة إلى الإصابة بالفيروس.

وأثار علاج عريقات من قبل أطباء إسرائيليين مجموعة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من قبل مؤيدين لإسرائيل انتقدوا حصوله على علاج فيها رغم تشبيهه السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بسياسات نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - البحعدي الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:41
عريقات من فتح وفتح من بعد قتل عرفات أصبحت يهودية عباس و عرفات والآخرون مع اليهود المقاومة الفلسطينية في غزة
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-13
2 - لابد من المقابل الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:47
حيث تعتبره كأحد كبار المفاوضين التي تبني عليه أسس التسويف و المماطلة و ذر الرماد في العيون. اللهم اشفيه كونه لا يستسلم و مؤمن بالقضية
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12
3 - simohamed الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:52
لماذا إسرائيل تداوي المسؤولين الفلسطينيين ولا تداوي الشعب الفلسطيني المضلوم
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5
4 - Ali الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:52
La médecine occulte toutes les origines d'ordre religieux, couleur, langue etc...
Bon rétablissement...
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11
5 - abdou الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:55
نسأل الله للسيد عريقات أن يخرج منها ساءلا. وتحية وتقدير الطاقم الطبي المشرف عليه. هذا علم كموني والإستشفاء شأن مسألة إنسانية . وسياسة النظام شأن ٱخر منفصل تماما على ما يقوم به الطاقم الطبي.
ونسأل الله الشفاء لكل مريض وأن يخفف ما نزل عن الإنسانية جمعاء.
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6 - hachafradouane الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:59
انعاش عملية السلام المتوقفة هههه
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3
7 - abdellatif00ilyas الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:05
إنها السياسة ياسادة حيث الصداقات دايمةولا عداوات دايمة بل هي مصالح مشتركة. ايه اسيدي يعالج في إسرائيل وغدا يسب إسراءيل.
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8 - الحسين الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:11
شعار الطبيب: لا أريد ان أعرف من أي وطن انت، لا أريد أن أعرف من أية ديانة أنت ، تتألم وهذا يكفيني.
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9 - نهاية اسراءيل الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:13
حسب الأدلة القرآنية والتشريعات الربانية نهاية إسرائيل قريبة بالضبط بتاريخ 2022.03.05
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10 - نطرية مورقي... الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:14
لقد اختلطت كل الاوراف في منطفة الشرق الأوسط عموما وفلسطين خصوصا، وصار كل شئ ممكن وجائز. حسب نظرية المهندس الامريكي مورفي (Murphy) ...
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0
11 - rachida الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:23
السلام عليكم.إلى المعلق Abdou تقول الاستشفاء عند إسرائيل مسألة انسانية وطبيعية وسياسة النظام شيء آخر.والله أنتم منافقين.تكرهون العدو كره العمى وتدعون عليه ليل نهار بأن يشتت الله شمله وما أن تصابوا أو تمرضوا حتى تركضون عند نفس العدو الذي تقولون أنكم تكرهونه لي يشفيكم.والله لقد أضحكتم العالم عليكم لأن هذه الأعمال التي تقومون بها أعمال المنافقين.تكرهون أمريكا والغرب برمته ولكن تركضون وراء منتجاته من هواتف وأنترنيت وتلفزات وثلاجات وكل ما هو من صنعهم لي تشتروه.تكرهون إسرائيل ولكن ما أن تمرضوا حتى تطلبوا منهم أن يشافيكم في مستشفياتهم.ما هذا النفاق الذي وصلتم اليه وما هي هذه الإزدواجية الخبيثة التي أصبحتم عليها.أين مبادئكم التي كنتم تتغنون بها أم تذهب مع مهب الريح إن ظهرت المصلحة.يا لطيف ألطف بنا من النفاق والمنافقين
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2
12 - سورة الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:25
عريقات يقومون اليهود بكل ما بوسعم لإنقاذه وعلاجه من كورونا وهذا يدل أنهم إنسانيون لكن احتلالهم يجب أن يزول ليعيش الشعب الفلسطيني بالأمن والأمان لأنه ليست أرضهم.
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0
13 - محسن الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:32
فلسطين تحت الاحتلال. واجب على المحتل ان يعطي التطبيب اللازم لإنقاذ أي فلسطيني يعاني من المرض.
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