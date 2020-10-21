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كُتّاب وآراء
إسرائيل تواصل محاولات إنقاذ عريقات من كورونا
أفاد المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، من تداعيات إصابته بكورونا، بأنه تم توصيله بجهاز للقلب والرئتين.
وأعلن مركز هداسا الطبي في القدس، ضمن بيان، أنه تم توصيل القيادي الفلسطيني البالغ 65 عاما/ جهاز "إيكمو" (أكسجة الأغشية خارج الجسم) لدعم الرئة.
وتقوم الآلة بتزويد الدم بالأكسجين، ما يسمح للرئتين بالراحة وتجنب تدهور حالة الرئتين الموصلتين بجهاز التنفس الاصطناعي، مع الأخذ في الاعتبار أن عريقات قد خضع لعملية زرع رئة عام 2017.
وقال المستشفى إن عريقات "بحالة جيدة ومستقرة"، وأضاف:"يتواصل تنسيق رعايته مع متخصصي زراعة الرئة في إسرائيل، وخارجها، لتوفير الرعاية المثلى لهذا المريض الذي يعاني من مضاعفات عدوى كورونا، على خلفية خضوعه لعملية زرع رئة سابقة".
ويقول الأطباء إن علاج عريقات يشكل "تحديا هائلا" كمريض زرع رئة جهازه المناعي ضعيف، وهو الأمر الذي تسبب في عدوى بكتيرية بالإضافة إلى الإصابة بالفيروس.
وأثار علاج عريقات من قبل أطباء إسرائيليين مجموعة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من قبل مؤيدين لإسرائيل انتقدوا حصوله على علاج فيها رغم تشبيهه السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بسياسات نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
Bon rétablissement...
ونسأل الله الشفاء لكل مريض وأن يخفف ما نزل عن الإنسانية جمعاء.