مطالبة بالتحقيق في قتل جيش الجزائر صحراويين

هسبريس من الرباط

طالبت لجنة حقوق الإنسان بحركة "صحراويون من أجل السلام" بفتح تحقيق دولي حول حرق عناصر تابعة لدورية من الجيش الجزائري لصحراويّيْن بمخيمات تندوف، أُوقدت النيران في غار آويا إليه فرارا من مطاردتهما بالرصاص الحي، وتوفيا حرقا.

حركة "صحراويون من أجل السلام" دعت إلى فتح تحقيق مستقل وعادل في الحادث، تحت إشراف الأمم المتحدث لكشف ما جرى، منبّهة إلى خطورة الوضع الذي يعيشه الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.

وقالت الحركة الحقوقية ذاتها إن خطورة الوضع الإنساني في مخيمات تندوف وما تشهده من انتهاكات ضد اللاجئين "تدعو آليات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في التحقيق في هذه الجريمة البشعة".

كما طالبت حركة "صحراويون من أجل السلام" كذلك المفوضية السامية لغوث اللاجئين بتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، وفق أحكام اتفاقية 1951 الخاصة باللجوء.