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الرئيسية | خارج الحدود | مطالبة بالتحقيق في قتل جيش الجزائر صحراويين

مطالبة بالتحقيق في قتل جيش الجزائر صحراويين

مطالبة بالتحقيق في قتل جيش الجزائر صحراويين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:40

طالبت لجنة حقوق الإنسان بحركة "صحراويون من أجل السلام" بفتح تحقيق دولي حول حرق عناصر تابعة لدورية من الجيش الجزائري لصحراويّيْن بمخيمات تندوف، أُوقدت النيران في غار آويا إليه فرارا من مطاردتهما بالرصاص الحي، وتوفيا حرقا.

حركة "صحراويون من أجل السلام" دعت إلى فتح تحقيق مستقل وعادل في الحادث، تحت إشراف الأمم المتحدث لكشف ما جرى، منبّهة إلى خطورة الوضع الذي يعيشه الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.

وقالت الحركة الحقوقية ذاتها إن خطورة الوضع الإنساني في مخيمات تندوف وما تشهده من انتهاكات ضد اللاجئين "تدعو آليات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في التحقيق في هذه الجريمة البشعة".

كما طالبت حركة "صحراويون من أجل السلام" كذلك المفوضية السامية لغوث اللاجئين بتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، وفق أحكام اتفاقية 1951 الخاصة باللجوء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - zoro الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:48
يجب تفكيك مجمع الارهاب في تندوف لانه خطر على العالم باسره و محاسبة كل من يساند الارهاب
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19
2 - tarikkk الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:49
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى أين ذاهبون لا تخشون الله تعالى تحرقون البشر هذه جريمة قتل بشعة بكل المقاييس حسبنا الله ونعم الوكيل
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21
3 - Lamya الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:53
يجب على الامم المتحدة حث الجزائر على اطلاق سراح اللاجئين الصحراويين المحجوزين في مخيمات تندوف و الكف عن تعذيبهم و استغلالهم في مخططاتها التوسعية في المنطقة.
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11
4 - مغربي الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:59
ان الوطن غفور رحيم . قبل فوات الأوان، ستبحثون عن وطن و لن تجدونه .
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5 - عبدالواحد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:03
إنها جريمة بشعة ضد الإنسانية، ولا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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6 - كوفيد 20 الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:07
بلا ما تصدعو راسكم ما غدخل لا امم متحدة لا المنظمات الحقوقية كمنظمة العفو الدولية او منظمة هيومن رايت ووتش حيت عندهم في جدول الاعمال دولة وحدة هي المغرب
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7 - الوقت مناسب الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:09
الفرصة مواتية للصحراويين الاحرار من اجل المصالحة مع وطنهم الام .. ربما لا تسنح لهم مرة اخرى .. لان القضية بدأت تأخد مسارات اخرى .. حتما سنصل الى نقطة حاسمة لا رجعة فيها...
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