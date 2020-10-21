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الرئيسية | خارج الحدود | 312 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

312 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

312 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 14:50

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 312 حالة وفاة و 5616 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 545 ألفا، بينما قالت المتحدثة باسمها، سيما سادات لاري، إن الوفيات وصلت إلى 31 ألفا و346 حالة.

ولفتت المسؤولة الانتباه إلى أن 4861 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 438 ألفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 15:21
الله يرحمهم برحمته الواسعة وارحم البشرية في مشارقها ومغاربها
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