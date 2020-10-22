290 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 290 حالة وفاة و 15971 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين تجاوز المليون و463 ألف حالة، ومجموع الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 25242 حالة.

وتماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 11428 شخصا ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و107 آلاف.