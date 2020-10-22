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كُتّاب وآراء
وزير الصحة الإسباني: "كورونا" خرج عن السيطرة
قال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، إن تفشي فيروس كورونا أصبح خارج عن السيطرة في مناطق معينة بإسبانيا، وذلك في حوار مع إذاعة "اوندا سيرو" الإسبانبة .
إيلا أورد:" نحن في الموجة الثانية، لم يعد الأمر تهديدا ولكن واقع"، وأضاف: "في بعض المناطق من البلاد لم تعد الجائحة تحت السيطرة، علينا اتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة".
وقد أصبحت إسبانيا أمس الأربعاء أول دولة في أوروبا الغربية تتجاوز حصيلة إصابات كورونا بها المليون، وذلك في الوقت الذي تكافح السلطات للسيطرة على التفشي الجديد، وتدرس فرض حظر تجوال في العاصمة مدريد والمناطق المحيطة بها.
وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدل الاصابة في مدريد فإنه مازال مرتفعا بصورة مقلقة، وأضاف أنه بسبب ذلك تعمل الحكومة الوطنية مع السلطات المحلية لوضع إجراءات سوف يتم الاعلان عنها غدا الجمعة، حيث المقرر أن تنتهى فترة العمل بحالة الطوارئ المفروضة في المنطقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ابني وابنتي من القلائل الذين يدرسون عن بعد و الأساتذة يلحون عليهم ليلتحقوا، جعلوني أشك في نفسي، أنه ربما أبالغ في تقدير خطورة الوضع ! لا أدري ربما أنا مخطئ ؟