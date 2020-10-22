24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3513:1716:2018:4920:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين (5.00)

  2. تحسن ثقة المستثمرين المغاربة رغم الوضع الوبائي (5.00)

  3. "فيروس كورونا" يغير ملامح احتفال المغاربة بذكرى المولد النبوي (5.00)

  4. المنتخب المغربي بالمركز الخامس إفريقيا و39 عالميا (5.00)

  5. "مقصيون خارج السلم" يضربون ويطالبون وزارة أمزازي بحق الترقية (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | وزير الصحة الإسباني: "كورونا" خرج عن السيطرة

وزير الصحة الإسباني: "كورونا" خرج عن السيطرة

وزير الصحة الإسباني: "كورونا" خرج عن السيطرة
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 13:30

قال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، إن تفشي فيروس كورونا أصبح خارج عن السيطرة في مناطق معينة بإسبانيا، وذلك في حوار مع إذاعة "اوندا سيرو" الإسبانبة .

إيلا أورد:" نحن في الموجة الثانية، لم يعد الأمر تهديدا ولكن واقع"، وأضاف: "في بعض المناطق من البلاد لم تعد الجائحة تحت السيطرة، علينا اتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة".

وقد أصبحت إسبانيا أمس الأربعاء أول دولة في أوروبا الغربية تتجاوز حصيلة إصابات كورونا بها المليون، وذلك في الوقت الذي تكافح السلطات للسيطرة على التفشي الجديد، وتدرس فرض حظر تجوال في العاصمة مدريد والمناطق المحيطة بها.

وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدل الاصابة في مدريد فإنه مازال مرتفعا بصورة مقلقة، وأضاف أنه بسبب ذلك تعمل الحكومة الوطنية مع السلطات المحلية لوضع إجراءات سوف يتم الاعلان عنها غدا الجمعة، حيث المقرر أن تنتهى فترة العمل بحالة الطوارئ المفروضة في المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - kamal الخميس 22 أكتوبر 2020 - 14:04
الوباء يزداد فتكا و الناس لا تعي ذلك.
ابني وابنتي من القلائل الذين يدرسون عن بعد و الأساتذة يلحون عليهم ليلتحقوا، جعلوني أشك في نفسي، أنه ربما أبالغ في تقدير خطورة الوضع ! لا أدري ربما أنا مخطئ ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - عروبي الخميس 22 أكتوبر 2020 - 14:18
لمغاربة مساكن في إسبانيا يعانون البطالة جراء تقريبا سنة من الركود الإقتصادي بسبب كورونا و سيؤثر أيضا على تحويلاتهم للأورو إلى المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - marwa الخميس 22 أكتوبر 2020 - 14:20
إيطاليا تنهي على المسنين و فرنسا و اسبانيا هذه دول تلعب المؤامرة تروج من خلالها لصفقة اللقاح المزعوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.