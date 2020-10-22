تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة‎

هسبريس ـ مُتابعة

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، السياسي سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في تصريح صحافي مقتضب، إن الحريري رئيس مكلفا بتشكيل الحكومة بعد حصوله على 65 صوتا في الاستشارات النيابية.