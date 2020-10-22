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كُتّاب وآراء
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تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 12:05
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، السياسي سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في تصريح صحافي مقتضب، إن الحريري رئيس مكلفا بتشكيل الحكومة بعد حصوله على 65 صوتا في الاستشارات النيابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مراقب مروكي الخميس 22 أكتوبر 2020 - 12:21
لبنان تحكمها لوبيات الفساد الحزبية الطائفية الموالية ولن تكون للبنان استقرار سياسي أو اقتصادي في ضل التبعية و اللوبيات والضحية الشعب اللبناني
2 - ابو اسحاق الخميس 22 أكتوبر 2020 - 12:21
العودة لنقطة الصفر ،
للأسف في انعدام لاتفاقية الطائف مكرر ،
يستحيل الخروج من هذا النفق الطائفي ..
وما يزيد الطين بلة، حجم الفساد و الريع الطائفي الكبير المستشري في كل مؤسسات الدولة....
للأسف في انعدام لاتفاقية الطائف مكرر ،
يستحيل الخروج من هذا النفق الطائفي ..
وما يزيد الطين بلة، حجم الفساد و الريع الطائفي الكبير المستشري في كل مؤسسات الدولة....
3 - Ingénieur EMI الخميس 22 أكتوبر 2020 - 12:25
حقيقية مضنية عجيبة : الشعوب العربية شعوب متقلبة الميزاج و تحكمها العاطفية الجياشة لاغير و لا تتوق إلى التطور الايجابي و الحرية البناءة في بداية الثورة اللبنانية ثار الشعب في وجه الحرير ثم استقال، الان هاهو يعود بوجه طلق من جديد ليحكم! ما هذا العبث، هل هذه سياسة ام لعب الأطفال، هل الشعوب العربية في كل المآسي تحن إلى جلاديها و لي كان سببها في عذابها ؟ وافهم تسطى! من يحكم الله اعلم!
4 - واقعي الخميس 22 أكتوبر 2020 - 12:28
الحريري لكاين في لبنان و هذا إن يدل يدل علي غباء اللبنانيين وًعدم وجود كفائات قادرة علي تسيير الدولة من غيره و يدل علي خضوع حزب الشيطان و المسيحيين لأمريكا بعد الضربة القاضية لميناء بيروت .لبنان في حاجة للمساري و القادر علي جلب المال هو الحريري رغم فساده.لبنان دولة فاشلة بنت اقتصادها علي السياحة و التجميل و ها هي تحصد ثمار ذلك
5 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة الخميس 22 أكتوبر 2020 - 12:32
انها. السياسة. لو. بقى. سعد. الحريري. في. الحكومة. لما. وقع. في. هده. الازمة. التي. تعصف. بالبنان. الشقيق.
6 - بن حميدو الخميس 22 أكتوبر 2020 - 12:35
سبحان الله لا سبيل من الخروج من النفق في بلاد الأرز الا الوجوه القديمة. جعل الله لبنان مستقرا مزدهرا وسائر بلاد المسلمين
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