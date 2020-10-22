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الرئيسية | خارج الحدود | 304 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

304 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

304 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 14:50

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 304 حالات وفاة و 5471 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 550 ألفا، وصرحت المتحدثة باسمها، سيما سادات لاري، أن مجموع الوفيات 31 ألفا و650 حالة.

ولفتت المسؤولة الانتباه إلى أن 4895 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 442 ألفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أستغفر الله العظيم الخميس 22 أكتوبر 2020 - 15:37
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي جميع المصابين وأن يرحم جميع موتى المسلمين وأن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجلا
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2 - امغربي الخميس 22 أكتوبر 2020 - 15:47
الحصار الاقتصادي الدي فرضته امريكا على ايران للاسف الشديد اصبح يعطي مفعوله، مع العلم ان ايران اصبحت تجد صعوبة حتى في اقتناء الدواء لشعبها،،
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