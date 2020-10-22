304 وفيات بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 304 حالات وفاة و 5471 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 550 ألفا، وصرحت المتحدثة باسمها، سيما سادات لاري، أن مجموع الوفيات 31 ألفا و650 حالة.

ولفتت المسؤولة الانتباه إلى أن 4895 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 442 ألفا.