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الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة تتحدى الأخبار الزائفة بشأن "كورونا"

الأمم المتحدة تتحدى الأخبار الزائفة بشأن "كورونا"

الأمم المتحدة تتحدى الأخبار الزائفة بشأن "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 18:35

أطلقت الأمم المتحدة حملة تدعو الناس حول العالم إلى التوقف والتفكير لبرهة قبل نشر معلومات على الإنترنت، تحمل وسم PledgetoPause#، هدفها مناهضة الأخبار الزائفة والشائعات، خاصة منها المرتبطة بـ"كوفيد-19"، "وهي معلومات قد تكون مغلوطة، وبذلك تكون عواقبها وخيمة".

وقالت الأمم المتحدة إن الهدف من الحملة أن تكون "معيارا جديدا لوسائل التواصل الاجتماعي" للمساعدة في مكافحة الانتشار الواسع للمعلومات المغلوطة.

وتستند الحملة إلى بحث يشير إلى أن التوقف لبرهة والتفكير قبل مشاركة المعلومات يمكن أن يقلل بشكل كبير من الرغبة في مشاركة المواد الصادمة أو الانفعالية، ويُبطئ انتشار المعلومات المضللة.

وفي رسالة مصوّرة، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "خلال جائحة كوفيد-19، يمكن أن تكون المعلومات المضللة قاتلة. تعهدوا بالتوقف والمساعدة في وقف انتشار المعلومات المغلوطة".

وفي رسالته التي بدأت بوقفة صامتة استمرت خمس ثوانٍ، تحدث الأمين العام عن الحملة التي تهدف إلى زيادة التثقيف الإعلامي، حتى يتمكن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من اكتشاف المعلومات الخاطئة ومنع أنفسهم من نقلها.

والحملة الجديدة هي جزء من حملة "Verified"، وهي مبادرة للأمم المتحدة أطلقت في ماي وتهدف إلى تبادل المعلومات الصحية المدعومة علميا وقصص التضامن العالمي حول "كوفيد-19".

وتصفها الأمم المتحدة بأنها أول حملة عالمية لتغيير السلوك بشأن المعلومات المضللة، لحشد الخبراء والباحثين والحكومات وأصحاب النفوذ والمجتمع المدني والشركات والمنظمين ووسائل الإعلام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الخميس 22 أكتوبر 2020 - 15:51
بالمختصر المفيد تريد المنظمة أن تقول أنه لا يحق لأي كان نشر معلومات خاطئة كانت أو صحيحة الا لعملائها ممن يدعون العلم ..و هنا تبدأ من جديد سياسة تكميم الأفواه التي تعمل على تنوير الرأي العام
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2 - said الخميس 22 أكتوبر 2020 - 18:45
ومن يتوفر على معلومات صحيحة ?? يمنظمات الشر
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3 - الفيروس كاين بصح مي الخميس 22 أكتوبر 2020 - 18:48
الفيروس كاين بصح مي .. اما التلقيح في الشك .. لان المرص اصبح مسيس.. ولا تقة في احد
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4 - زعفان الخميس 22 أكتوبر 2020 - 19:00
السؤال الذي يحيرني هو لماذا كل الدول المتقدمة تبحث عن اللقاح ، ولا دولة واحدة تبحث عن الدواء ؟؟
سؤال بريء
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5 - عبدالإله الخميس 22 أكتوبر 2020 - 19:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكم من مرة كذبت الأمم المتحدة على العالم، عندما تشن القوى الكبرى حملة شرسة ضد العديد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية و التي لا تقدر على الدفاع عن نفسها،
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