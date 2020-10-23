"حظر التجوال" يكلّف فرنسا أزيد من ملياري يورو

هسبريس - د .ب .أ

ذكر وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير أن الحظر المفروض على معظم المدن الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو (4ر2 مليار دولار أمريكي)، بعد أن مددت الحكومة إجراءات الحظر في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة.

وأدلى لو مير بتلك التصريحات في إذاعة "يوروب1" اليوم الجمعة، مضيفا أن ستة أسابيع من الحظر المفروض من السادسة صباحا حتى التاسعة مساء على نصف الإدارات الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو.

وأنفقت فرنسا ستة مليارات يورو من صندوق التضامن الاوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو.

وتابع "لقد أيدنا البنك المركزي الأوروبي ودعمتنا كريستيان لاجارد، رئيسة البنك من البداية بتقديم المزيد من القروض ،وعندما يحين وقت سدادها ، سنفعل ذلك. لكن الوقت لم يحن بعد".