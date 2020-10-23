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الرئيسية | خارج الحدود | "حظر التجوال" يكلّف فرنسا أزيد من ملياري يورو

"حظر التجوال" يكلّف فرنسا أزيد من ملياري يورو

"حظر التجوال" يكلّف فرنسا أزيد من ملياري يورو
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 19:56

ذكر وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير أن الحظر المفروض على معظم المدن الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو (4ر2 مليار دولار أمريكي)، بعد أن مددت الحكومة إجراءات الحظر في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة.

وأدلى لو مير بتلك التصريحات في إذاعة "يوروب1" اليوم الجمعة، مضيفا أن ستة أسابيع من الحظر المفروض من السادسة صباحا حتى التاسعة مساء على نصف الإدارات الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو.

وأنفقت فرنسا ستة مليارات يورو من صندوق التضامن الاوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو.

وتابع "لقد أيدنا البنك المركزي الأوروبي ودعمتنا كريستيان لاجارد، رئيسة البنك من البداية بتقديم المزيد من القروض ،وعندما يحين وقت سدادها ، سنفعل ذلك. لكن الوقت لم يحن بعد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الدليمي الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 20:03
الله يزيدهم و يحمي حديدهم بغيت ليهم الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ان شاء الله
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2 - لا أحد الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 20:10
ستتكبد خسائر أكثر بإذن الله بسبب حملة المقاطعة ضدها
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3 - لمدوخ الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 20:22
طبعا فرنسا ستعوض خسائرها الاقتصادية من خلال بعض الدول في افريقيا وهذه الاخير هي من ستعاني من الخسائر الإقتصادية
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4 - يحي المتوكل الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 20:37
ثمة اقتصادية تعصف بالعالم كله بما فيه امريكا و هي اكبر دولة اقتصادية و عسكرية و مع ذلك فالوباء كان كارثة في امريكا الراسمالية الديناميكية اصلا- فما بالكم بدول اخرى مثل فرنسا التي تعيش منذ 40 عاما اي منذ ال 60 و هي سنوات الرخاء و الازدهار و الشغل و النمو نتيجة تحولات الراسمالية و الاقتصاد الدولي اي ان النمودج الراسمالي وصل الى الحد و كل القيم و القوانين و المبادء الراسماية المعروفة و التي تدرس في اعظم جامعات العالم انقلبت كليا راسا على عقب و صارت الدول تعيش على المديونية المستمرة و القروض و الفوائد السلبية و النقد الغير واقعي (لابلانشر او بيي طبع الاوراق النقدية) و حتى النمو (لاكرواسونس) لم تعد مجدية او فعالة للقضاء على الفوارق و الفقر الخ - فرنسا بنظامها الجاكوبي القومي الممركز بشدة (باريس/لابروفانس) الشوفيني التجريدي الغير ديموقراطي في العمق (مقارنة بالانظمة البرلمانية) لم يعد ينفع مع دوبان فرنسا في الاتحاد الاوربي و عدم قدرة الحكومة على اقرار سياسة قومية و عدم قدرة الشعب الفرنسي على مراقبة الاتحاد الاوربي البعيد الذي يديره موظفين غير منتخبين و غير مسؤولين الخ- من هنا تغيير وجه فرنسا
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5 - من باريس. . الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 20:53
رغم اني من المتضررين بسبب حالة الطوارئ ...اﻻ ان فرنسا تتجه إلى أسفل سافلين بسبب الغطرسة والكبرياء . وان شاء الله سيجعل الله على المؤمنين كل مشاكلهم بردا وسﻻما وعلى قارون وهامان وفرعون زمانه أشد العذاب.
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