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جينبينغ يحذر "الغزاة" من عزيمة الصين العسكرية

جينبينغ يحذر "الغزاة" من عزيمة الصين العسكرية
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 15:35

حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، أي "غزاة" محتملين من عزيمة بكين العسكرية، في خطاب أدلى به بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على تدخل بلده في الحرب الكورية، وهي المرة الوحيدة التي شهدت مواجهة بين القوات الصينية والأميركية.

وقال شي في خطاب طويل مفعم بالوطنية والأمثلة على بسالة القوات الصينية، إن النصر الذي تحقق في الحرب التي استمرت بين العامين 1950 و1953 يعد تذكيرا بأن بلده مستعد لمحاربة أي جهة "تتسبب في اضطرابات... على عتبة الصين".

وعادة ما تستغل الصين مناسبات كهذه لتوجيه تحذيرات مبطنة إلى الولايات المتحدة من قوة "الصين الجديدة" العسكرية.

وتعد الحرب الكورية محطة أساسية بالنسبة للحزب الشيوعي الذي كان هدفا في السنوات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار نزاع امتد من التجارة وصولا إلى التكنولوجيا وحقوق الإنسان ووضع تايوان، التي تصر الصين على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وقال شي: "لا يتسبب الصينيون في اضطرابات، ولا يخشونها أيضا".

وتابع: "لن نجلس مكتوفي الأيدي ونتفرّج على أي أضرار لسيادتنا الوطنية... ولن نسمح قط لأي قوة بأن تغزو أو تقسّم أراضي الوطن الأم المقدّسة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت، الأربعاء، أنها وافقت على بيع صواريخ بقيمة أكثر من مليار دولار إلى تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، ما استدعى تحذيرا من بكين التي تعهّدت بالرد.

وكانت الحرب الكورية المرة الأولى والوحيدة التي انخرطت فيها القوات الصينية والأميركية في مواجهة عسكرية واسعة النطاق ومباشرة.

وتفيد الحكومة الصينية بأن أكثر من 197 ألف جندي صيني قتلوا خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات.

وعلى وقع ارتفاع منسوب التوتر مجددا بين بكين وواشنطن، تولي الصين أهمية كبيرة لذكرى تدخل قواتها في الحرب الكورية، في خطاب موجّه إلى الداخل من جهة، وإلى خصومها في الساحة الدولية من جهة أخرى.

وأطلقت وسائل الإعلام الصينية الرسمية حملة دعائية فبثّت مقابلات بشكل يومي مع جنود سابقين عايشوا الحرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Med الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 16:18
وتفيد الحكومة الصينية بأن أكثر من 197 ألف جندي صيني قتلوا خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات.

تأملوا في هول ذالك الرقم،

أكثر ما يخيف القوى الغربية هو تلك العزيمة التي يمتلكها الإنسان الصيني،
فمجرد نداء واحد من "تشي" كاف لتجنيد نصف مليار صيني قادر على حمل السلاح،
الصينون تم إستعبادهم و إحتقارهم من طرف اليابان و القوى الإمبريالية لسنوات طويلة، لن يدخروا أي جهد في الانتقام إذا قامت أية حرب.
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2 - الصين و الطغيان الإيجابي الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 16:24
النموذج الصيني في الاستقلال الوطني والقوة والاقتدار يحتدى به. تأَتَّى ذلك بعودة النخب المثقفة و العلمية و السياسية الشيوعية خصوصا التي عاشت أو تكونت في الغرب لفترة. في الثمانينيات كانت إذاعة فرنسا الدولية تتحدث دائما عن حقوق الإنسان في الصين. حنين استعماري استعلائي لأن الصين كانت مازالت ضعيفة تشق الطريق و تبحث عن نفسها. ورقة الضغط هي التبت و أحداث تيانانمين في يونيو 1989 التي سبقت سقوط جدار برلين و المعسكر الشرقي.الآن فرنسا لا تتكلم عن قضية الإيغور و معسكرات الاعتقال الثقافية "التثقيفية" وإعادة التربية و الصياغة الهوياتية على مقاس الصين الجديدة الشجينبينية. الصينيون يعتقدون و يقولون أنهم قادرون على النصر الساحق في أية حرب نووية. شيئ مذهل! الصين لا تعلن عن كل قدراتها العسكرية تماشيا مع عقيدة" القدرات السوداء و الغامضة" التي لا تظهر إلا في ساحة المعركة الحقيقية لتحقيق عامل المفاجئة و المباغثة للعدو. الصين مجرة اقتصادية و هي أو ستكون الثقب الأسود النووي و العسكري. عندما تستفيق و تستيقظ الصين، يهتز العالم. قوة العمل و مفعول الطغيان الإيجابي القابل للتدوير الديموقراطي يوما.
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