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كُتّاب وآراء
جينبينغ يحذر "الغزاة" من عزيمة الصين العسكرية
حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، أي "غزاة" محتملين من عزيمة بكين العسكرية، في خطاب أدلى به بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على تدخل بلده في الحرب الكورية، وهي المرة الوحيدة التي شهدت مواجهة بين القوات الصينية والأميركية.
وقال شي في خطاب طويل مفعم بالوطنية والأمثلة على بسالة القوات الصينية، إن النصر الذي تحقق في الحرب التي استمرت بين العامين 1950 و1953 يعد تذكيرا بأن بلده مستعد لمحاربة أي جهة "تتسبب في اضطرابات... على عتبة الصين".
وعادة ما تستغل الصين مناسبات كهذه لتوجيه تحذيرات مبطنة إلى الولايات المتحدة من قوة "الصين الجديدة" العسكرية.
وتعد الحرب الكورية محطة أساسية بالنسبة للحزب الشيوعي الذي كان هدفا في السنوات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار نزاع امتد من التجارة وصولا إلى التكنولوجيا وحقوق الإنسان ووضع تايوان، التي تصر الصين على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها.
وقال شي: "لا يتسبب الصينيون في اضطرابات، ولا يخشونها أيضا".
وتابع: "لن نجلس مكتوفي الأيدي ونتفرّج على أي أضرار لسيادتنا الوطنية... ولن نسمح قط لأي قوة بأن تغزو أو تقسّم أراضي الوطن الأم المقدّسة".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت، الأربعاء، أنها وافقت على بيع صواريخ بقيمة أكثر من مليار دولار إلى تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، ما استدعى تحذيرا من بكين التي تعهّدت بالرد.
وكانت الحرب الكورية المرة الأولى والوحيدة التي انخرطت فيها القوات الصينية والأميركية في مواجهة عسكرية واسعة النطاق ومباشرة.
وتفيد الحكومة الصينية بأن أكثر من 197 ألف جندي صيني قتلوا خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات.
وعلى وقع ارتفاع منسوب التوتر مجددا بين بكين وواشنطن، تولي الصين أهمية كبيرة لذكرى تدخل قواتها في الحرب الكورية، في خطاب موجّه إلى الداخل من جهة، وإلى خصومها في الساحة الدولية من جهة أخرى.
وأطلقت وسائل الإعلام الصينية الرسمية حملة دعائية فبثّت مقابلات بشكل يومي مع جنود سابقين عايشوا الحرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
تأملوا في هول ذالك الرقم،
أكثر ما يخيف القوى الغربية هو تلك العزيمة التي يمتلكها الإنسان الصيني،
فمجرد نداء واحد من "تشي" كاف لتجنيد نصف مليار صيني قادر على حمل السلاح،
الصينون تم إستعبادهم و إحتقارهم من طرف اليابان و القوى الإمبريالية لسنوات طويلة، لن يدخروا أي جهد في الانتقام إذا قامت أية حرب.