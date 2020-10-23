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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تفرض عقوبات جديدة على "جهات إيرانية"

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على "جهات إيرانية"

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على "جهات إيرانية"
بول هاندلي*
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:45

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على خمسة كيانات إيرانية ردا على ما وصفته بـ"محاولاتها الصارخة" للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

واتّهمت وزارة الخزانة الأمريكية، التي كثّفت ضغوطها بعدما أشارت استخبارات واشنطن إلى محاولات إيرانية وروسية للتدخل في الاستحقاق الرئاسي المقبل، الكيانات الإيرانية بالسعي لبث المعلومات المضللة والانقسامات قبيل انتخابات الثالث من نونبر.

وفُرضت العقوبات الجديدة على الحرس الثوري وفيلق القدس، وحدة العمليات الخارجية في الجيش العقائدي للنظام الإيراني.

وشملت العقوبات كذلك مؤسسة "بيان رسانه كَستر"، والاتحاد الإيراني للإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، والاتحاد الدولي لوسائل الإعلام الافتراضية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنّ الكيانات الخمسة عملت على "بثّ التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم".

وأشارت إلى أن مؤسسة "بيان رسانه كَستر"، التي وصفتها الوزارة الأميركية بأنها "واجهة" للحملة الدعائية الإيرانية، قادت تلك الأنشطة.

وأفادت بأنه قبل الانتخابات "خطط موظفو (بيان كَستر) للتأثير على الانتخابات عبر استغلال قضايا اجتماعية داخل الولايات المتحدة، بما فيها وباء كوفيد-19، وتشويه سمعة شخصيات سياسية أميركية".

وأضافت: "قبل فترة قريبة في صيف 2020، كانت (بيان كَستر) مستعدة لتنفيذ سلسلة عمليات تأثير موجّهة للشعب الأميركي قبل الانتخابات الأميركية".

*أ.ف.ب

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1 - ملاحظ مغربي، الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 13:06
سيناريو العراق سبعيد نفسه مع ايران للاسف الشديد علما ان النظام الإيراني اليوم لم يعد يجد حتى الدواء لشعبه كما هو معروف حتى وباء كورنا قد فعل فعلته في ايران اذا ما علمنا ان المءات من الايرانيين يموتون يوميا في ايران بسبب هذا الوباء، ناهيك على ان معظم الشعب الإيراني يعاني من الفقر والبطالة المتفشية في كل البلاد،،
حتى الشعارات والخطابات العنثرية التي كان النظام يغطي بها ضعفه, لم تعد تنفعه نظرا لانه لا احد يكثرت بها في ايران،،
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