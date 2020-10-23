24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شرطة مراكش توقف متورطا في السرقة والاحتيال
- ضريبة التضامن تجلب انتقاد نقابات على الحكومة
- تحاليل تكشف إصابة مسؤولين فلسطينيين بكورونا
- ثلاث دول إفريقية تتجاهل إملاءات الجزائر وتفتح قنصلياتٍ بالداخلة
- تدابير بسيطة للحد من نزلات البرد وعلاج سيلان الأنف
وهبي يوقف "مطارق المحاكم" .. والمعارضون يرفضون الانبطاح (5.00)
- منيب تتمسك بالتشكيك في كورونا وتحذر المغاربة من لقاح الصين - (157)
- هل يعوض بناء موانئ ضخمة في الصحراء المغربية معبر الكركرات؟ - (80)
- الحكومة تبسّط المساطر .. والعثماني يتوقع تغييرا جذريا في الإدارة - (72)
- المغرب يسجل 4151 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (71)
- "الحرب الماكْرونية" على الإرهاب ترتد على دول المنطقة المغاربية - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على "جهات إيرانية"
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على خمسة كيانات إيرانية ردا على ما وصفته بـ"محاولاتها الصارخة" للتدخل في الانتخابات الأمريكية.
واتّهمت وزارة الخزانة الأمريكية، التي كثّفت ضغوطها بعدما أشارت استخبارات واشنطن إلى محاولات إيرانية وروسية للتدخل في الاستحقاق الرئاسي المقبل، الكيانات الإيرانية بالسعي لبث المعلومات المضللة والانقسامات قبيل انتخابات الثالث من نونبر.
وفُرضت العقوبات الجديدة على الحرس الثوري وفيلق القدس، وحدة العمليات الخارجية في الجيش العقائدي للنظام الإيراني.
وشملت العقوبات كذلك مؤسسة "بيان رسانه كَستر"، والاتحاد الإيراني للإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، والاتحاد الدولي لوسائل الإعلام الافتراضية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنّ الكيانات الخمسة عملت على "بثّ التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم".
وأشارت إلى أن مؤسسة "بيان رسانه كَستر"، التي وصفتها الوزارة الأميركية بأنها "واجهة" للحملة الدعائية الإيرانية، قادت تلك الأنشطة.
وأفادت بأنه قبل الانتخابات "خطط موظفو (بيان كَستر) للتأثير على الانتخابات عبر استغلال قضايا اجتماعية داخل الولايات المتحدة، بما فيها وباء كوفيد-19، وتشويه سمعة شخصيات سياسية أميركية".
وأضافت: "قبل فترة قريبة في صيف 2020، كانت (بيان كَستر) مستعدة لتنفيذ سلسلة عمليات تأثير موجّهة للشعب الأميركي قبل الانتخابات الأميركية".
*أ.ف.ب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
حتى الشعارات والخطابات العنثرية التي كان النظام يغطي بها ضعفه, لم تعد تنفعه نظرا لانه لا احد يكثرت بها في ايران،،