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كُتّاب وآراء
تحاليل تكشف إصابة مسؤولين فلسطينيين بكورونا
مازالت الإصابات بفيروس كورونا المستجد تظهر على مسؤولين فلسطينيين، بعدما أصابت العدوى صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، حيث أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إصابته ووزير التنمية الاجتماعية.
وقال عزام في تصريح لوكالة فرانس بريس إنه قد تأكدت إصابته وأحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، بعد إجراء فحص اعتيادي لهما الخميس.
وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على أنه لا يشعر بأي أعراض للفيروس، وقال: "إصابتي بكورونا تأكدت بناء على الفحص الذي أجريته، وسألتزم الحجر الصحي وتعليمات الطبيب".
وقد سبق الإعلان عن إصابة كل من صائب عريقات، الذي يرقد في المستشفى في حالة حرجة، وحنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، وصالح العاروري، المسؤول البارز في حركة حماس.