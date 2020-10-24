أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

هسبريس - د.ب.أ

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الإصابات بواقع 83 ألفا و757 حالة مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، طبقا لبيانات صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز".

والرقم الجديد أعلى 12 ألف من الرقم المسجل أول أمس الخميس، وأكبر من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في منتصف يوليوز الماضي، عندما تم تسجيل 77 ألف حالة إصابة.

جاءت تلك البيانات المحبطة بعد يوم من تصريح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس الأول الخميس في آخر مناظرة رئاسية ، وقال فيها إن الولايات المتحدة "تسيطر على مرض كوفيد-19" وأن فيروس كورونا "سينتهي".

وأصاب الفيروس حوالي 8.5 مليون شخص وتوفي جراء الفيروس حوالي 224 ألفا في الولايات المتحدة-أي أعلى بكثير مما عليه في أي دولة أخرى، طبقا لبيانات الجامعة ومقرها بالتيمور.

ويعتقد خبراء أن عدد حالات الإصابة ربما يكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.