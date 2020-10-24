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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:40

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الإصابات بواقع 83 ألفا و757 حالة مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، طبقا لبيانات صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز".

والرقم الجديد أعلى 12 ألف من الرقم المسجل أول أمس الخميس، وأكبر من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في منتصف يوليوز الماضي، عندما تم تسجيل 77 ألف حالة إصابة.

جاءت تلك البيانات المحبطة بعد يوم من تصريح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس الأول الخميس في آخر مناظرة رئاسية ، وقال فيها إن الولايات المتحدة "تسيطر على مرض كوفيد-19" وأن فيروس كورونا "سينتهي".

وأصاب الفيروس حوالي 8.5 مليون شخص وتوفي جراء الفيروس حوالي 224 ألفا في الولايات المتحدة-أي أعلى بكثير مما عليه في أي دولة أخرى، طبقا لبيانات الجامعة ومقرها بالتيمور.

ويعتقد خبراء أن عدد حالات الإصابة ربما يكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - و ماذا بعد السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:50
و ماذا بعد، يمرض الناس و يشفون و تستمر الحياة منذ بدء الخليقة، لماذا التهويل و الاهتمام فقط بهذا المرض أليست هناك أمور أخرى تهم البشرية، وا بقاو شادين فكورونا حتى تقوم القيامة، مرضتونا.
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2 - رأي السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:08
فيروس صغير يظهر أن كل قوى العالم ضعيفة أمام الله سبحانه و تعالى
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3 - افقير السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:10
سبحان الله مخلوق لا يرى الا بالعين المجردة يكسر جبروت امريكا وكبرياءها اين صواريخهم اين البوارج الحربية اين طياراتهم التي دكت بها اسراءيل الاف الفلسطينيين وشردت عاءلات ويتمت اطفال وتركت ارامل لاحول لهم ولاقوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ساله الصحابة انهلك وفينا الصالحون قال نعم ادا كثر الخبث فلدالك هدا الوباء عام على البشرية باسرها نسال الله العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة
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