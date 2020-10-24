24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:37
|13:17
|16:18
|18:47
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حسنى حمدي .. محامية تناصر مزدوجي الهوية من "لييج" البلجيكية
- مسار حمدي في بلجيكا
- "البوليساريو" تمنع وصول المواد الغذائية إلى موريتانيا عبر "الكركرات"
- تعليق أنشطة اقتصادية يوتّر العلاقة بين السلطات المحلية والمهنيين
- المغاربة يترقبون "لقاح كورونا" .. وتوقعات بـ10 آلاف إصابة يوميا
"جبهة أمازيغية" تقترب من حسم الوجهة السياسية قبل الانتخابات (5.00)
الصحافي محمد الراجي يوقّع روايته الأولى .. "فَكّر قبل ساعة النّدم" (5.00)
المغاربة يترقبون "لقاح كورونا" .. وتوقعات بـ10 آلاف إصابة يوميا (1.00)
- الوداد البيضاوي يودّع دوري أبطال إفريقيا بخسارة جديدة أمام الأهلي - (154)
- "البوليساريو" تمنع وصول المواد الغذائية إلى موريتانيا عبر "الكركرات" - (128)
- "عصابات البوليساريو" تُخرب الطريق بين المغرب وموريتانيا بالكركرات - (67)
- خسائر "الأولى" و"دوزيم" تتراكم في انتظار ملايير إضافية من الدولة - (64)
- الزاهيدي تقود مغادرة جماعية لمستشارين بـ"البيجيدي" صوب "الأحرار" - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القضاء الفرنسي يسجن طالبة بتهمة "تمجيد الإرهاب"
حكمت محكمة فرنسية، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على طالبة تدرس البيولوجيا وتبلغ من العمر 19 عاما، بعد إدانتها بتهمة "تمجيد الإرهاب"؛ لأنها كتبت على موقع "فيسبوك" أن أستاذ التاريخ صمويل باتي، الذي قتل بقطع رأسه، كان "يستحق" الموت.
وسيترتب على الشابة، التي مثلت أمام محكمة في بيزانسون (شرق)، الخضوع لدورة مواطنة لمدة ستة أشهر.
وكانت الطالبة علقت على مقال نشرته صحيفة "ليست ريبوبليكان" على صفحتها على "فيسبوك"، وأعلن عن مسيرة لتكريم ذكرى المعلم: "لا يستحق أن يقطع رأسه؛ لكن أن يموت، نعم".
وأبلغ مستخدم على منصة فاروس بهذا التعليق، وأدى إلى توقيفها الخميس في جامعة بيزانسون وحبسها قيد التحقيق لدى الشرطة.
وقالت الطالبة في المحكمة: "آسف لكتابة هذا التعليق، وأعتذر وأنا أعارض ما كتبته"، مؤكدة أنها "حذفت مساء اليوم نفسه" التعليق الذي كتبته "بتسرع" و"بدون تفكير".
وتابعت الطالبة أمام المحكمة: "ارتكبت خطأ كبيرا، وهذه الرسائل لا تتوافق مع آرائي". وأكدت أنها لم تكن على علم بالظروف الدقيقة لحادثة قطع رأس المدرس في 16 أكتوبر عندما كتبت التعليق على "فيسبوك".
وقالت الشابة: "لست ضد ما قام به (صمويل باتي) من عرض صورة كاريكاتورية. إنه مدرس يقدم دروسه كما يشاء".
وتنتمي الشابة إلى عائلة مسلمة تؤكد أنها "تمارس ديانتها في منزلها"، وأنها فرت من العنف في الجزائر.
وقالت المدعية العامة مارغريت باريتي، التي طلبت عقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ و180 ساعة من خدمة المجتمع: "نحن في وضع لا يمكننا فيه كتابة أو قول أي شيء بلا تفكير".
ووصفت كارولين إسبوتشي، محامية المتهمة، موكلتها بأنها "امرأة شابة مندمجة في المجتمع بشكل جيد (...) لا تشاهد الأخبار كثيرًا"، ولا تعرف "الكثير عن صمويل باتي".
وقالت إنها عثرت على "تسجيل فيديو لأهل أحد الطلاب" يدين استخدام الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد من قبل مدرس التاريخ والجغرافيا خلال دورة لطلاب السنة الرابعة حول حرية التعبير.
وقالت المحامية إن موكلتها فهمت أن الأمر يتعلق "بسخرية من المسلمين"، مؤكدة أنها "كتبت تعليقاتها من دون البحث عن معلومات وكان رد فعلها فوريا" على شبكات التواصل الاجتماعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
لم نري جثة الضحية ولم نري القتيل الذي قيل انه ارتكبها. وبما انه كان مسلحا بسكين ابيض لما لم يثم اعتقاله وثمت تصفيته.
ما علاقة الحادث بالنزاع الفرنسي التركي وتصريحات الرئيس الفرنسي بان الاسلام يعيش ازمة.
ما نسيته فرنسا ان ربع سكانها من المسلمين، فهل تستطيع القضاء عليهم !!!
خصنا شي قانون تيجرم تمجيد العلمانية
- عندما يعرض أستاذ صورا مسيئة لإحدى الديانات أو مقدساتها بدون اي اعتبار لمشاعر التلاميذ المنتمين لهذ الديانة و خصوصا اذا كانت هذه الديانة هي الإسلام : حرية تعبير و له الحق في ذلك.
- عندما تكتب طالبة رأيها في واقعة حدثت : لااا ليست حرية تعبير أبدا و لا يحق لها أبدا إبداء رأيها فيما يخص من يسيئ الى دينها و تعرض أمام المحكمة و يتم تلقينها دروس في المواطنة.
هذه الدروس في المواطنة لو تم تلقينها لذلك الأستاذ و تلقينه احترام مختلف الأديان لما وقع كل هذا، لكنه ليس مسلم ليلقن مثل هذه الدروس .....