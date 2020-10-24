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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الجزائري يتواجد في الحجر الصحي لـ 5 أيام

الرئيس الجزائري يتواجد في الحجر الصحي لـ 5 أيام

الرئيس الجزائري يتواجد في الحجر الصحي لـ 5 أيام
هسبريس - متابعة
السبت 24 أكتوبر 2020 - 13:55

أعلنت الرئاسة الجزائرية بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون دخل إلى "الحجر الصحي" لمدة خمسة أيام.

وعزا المصدر لجوء تبون إلى الحجر الصحي إلى تشخيص حالات إصابة بفيروس "كورونا" لدى مسؤولين في الرئاسة وأعضاء الحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - أمين لحريزي السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:25
الجزائر غارقة بحالات كورونا حتى وصلت لرئيسهم .. وهوما فاضحينا بالكذوب يومياً .. 150 حالة !!!!! الله يلعن اللي ما يحشم ..!!!!!
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53
2 - كوفيد 20 السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:25
ربما الاعلان اليومي للعدد القليل للاصابات بكورونا في كل الجزائر كان فقط يتعلق بالحكومة وموظفي الرئاسة فقط
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46
3 - السؤال المطروح.... السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:31
....هل تعداد أعضاء من الحكومة الجزائرية المصابين بكورونا هم ضمن البضع عشرات التي يعلن عنها يوميا في الأربعين مليون نسمة...؟!
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27
4 - makaveli السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:36
كيف لدولة لا يتعدى فيها عدد اصبات 200 حالة يومية أن تصل فيها عدوى إلى أعلى سلطة في بلاد رغم كل تدابير احترازية ؟؟
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21
5 - Mohammed السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:40
مع العلم ان الجزائر لا يتجاوز بها عدد الإصابات 200 حالة يوميا في حين نجدها قد وصلت إلى أعلى هرم في الدولة حلل و ناقش!!!
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22
6 - مصطفى مستور السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:43
مع كامل الاحترام للشعب الجزائري ولكن وجب القول أن الجهاز الحاكم في تلك البلاد يعتبره شعب جبان ويسيرونه حسب هواهم. الكذب والتظليل هما الطاغيان.
على العموم نسأل الله له الصحة والعافية لأنه مسلم من بني جلدتنا.
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9
7 - بن جميدو السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:54
اللهم اشفي امة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها وردها إلى الدين الحنيف السمح ردا جمبلا لا غلو فيه ولا إفراط ولا تفريط وانزع فتيل الحقد والغل داخل امة محمد
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8
8 - الصنهاجي السلماني السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:56
حبل الكذب قصير كما يقال . يعلنون عن عشرات من الإصابات اليومية وعدد الوفيات اليومية لا يتعدى 8 . التدليس حتى في المرض. تونس المجاورة سكانها 10 ملايين يتعدى الرقم اليومي 2000 وعدد الوفيات يتجاوز 30 يوميا. نفس الكذب يسلكه النظام المصري ! نظامين من نفس الفصيلة.
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10
9 - زهير السبت 24 أكتوبر 2020 - 15:14
الكذب في تشخيص حالات كورونا ، يعطي شعور كاذب بالطمئنينة ، عدد حالات تشخيص كورونا بالجزائر ضعيف جدا جدا ، و بالتالي لا احد يعلم من مريض و من مات بكورونا ، و اين وصلت الاوضاع ، و ان تصل لمقر الرئاسة إذن الاوضاع ليست بخير كما يروج اعلام العسكر ، ارقام الجزائر مضحكة في حين كل العالم يعرف موجة تانية اجد خطورة من الموجة الاولى ، و الجزائر تتحدث عن مئتين و 7 موتى ، نفس الارقام تتكرر منذ بداية الوباء .
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