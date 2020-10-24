الرئيس الجزائري يتواجد في الحجر الصحي لـ 5 أيام

هسبريس - متابعة

أعلنت الرئاسة الجزائرية بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون دخل إلى "الحجر الصحي" لمدة خمسة أيام.

وعزا المصدر لجوء تبون إلى الحجر الصحي إلى تشخيص حالات إصابة بفيروس "كورونا" لدى مسؤولين في الرئاسة وأعضاء الحكومة.