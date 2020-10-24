الدنمارك تركز على سلامة العمال الأجانب من كورونا

هسبريس - د .ب .أ

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم السبت، عن خطط لإدخال شرط تقديم تقديم نتائج فحوص تثبت خلو العمال الأجانب المؤقتين من كورونا، باستهداف الذين يصلون من دول ذات معدلات مرتفعة لإصابات "كوفيد-19".

وقالت وزارة العمل في كوبنهاغن إنه يجب الخضوع للاختبار الذي يثبت عدم الإصابة بالفيروس في غضون 72 ساعة على الأكثر من السفر إلى الدنمارك، وقال بيتر هاملغارد وزير العمل : "سوف ينطبق هذا الشرط على العمال من الدول عالية المخاطر".