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الرئيسية | خارج الحدود | الدنمارك تركز على سلامة العمال الأجانب من كورونا

الدنمارك تركز على سلامة العمال الأجانب من كورونا

الدنمارك تركز على سلامة العمال الأجانب من كورونا
هسبريس - د .ب .أ
السبت 24 أكتوبر 2020 - 20:55

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم السبت، عن خطط لإدخال شرط تقديم تقديم نتائج فحوص تثبت خلو العمال الأجانب المؤقتين من كورونا، باستهداف الذين يصلون من دول ذات معدلات مرتفعة لإصابات "كوفيد-19".

وقالت وزارة العمل في كوبنهاغن إنه يجب الخضوع للاختبار الذي يثبت عدم الإصابة بالفيروس في غضون 72 ساعة على الأكثر من السفر إلى الدنمارك، وقال بيتر هاملغارد وزير العمل : "سوف ينطبق هذا الشرط على العمال من الدول عالية المخاطر".

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