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10 وفيات و250 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالجزائر
السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:55
رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55 ألفا و880.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، تسجيل 10 وفيات جديدة رفعن مجموع الوفيات إلى 1907.
كما لفت فورار الانتباه إلى تعافي 144 مريضا، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين حققوا الشفاء من الوباء إلى 39 ألفا و992، وبالمقابل يتواجد 29 مريضا في العناية المركزة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - المغرب السبت 24 أكتوبر 2020 - 19:05
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
واشف مرضانا ومرضى المسلمين
واشف مرضانا ومرضى المسلمين
2 - mid medo السبت 24 أكتوبر 2020 - 19:37
اللهم ارفع عنا البلاء وهذا الوباء في القريب العاجل إنشاء الله، لاشماتة في إخواننا في الجوار والدين لكن هناك مغالطات أو تكتم من طرف النظام الحاكم لا يعقل ببلد مثل الجزائر بتعداد سكانها ودول الجوار لا نتكلم عن المغرب سيقولون نكن لهم الراهية لكن تونس تعداد سكنها اقل بأضعتف وتيجل ارقام تتجاوز٢٠٠٠حالة لذلك أفصحوا لشعبكم عن الحقيقة وكفاكم تدليس وحفظنا وحفظكم الله من شر الأسقام ويعجل بانفراج على كل خلقه إنه هلى كل شيء قدير اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيا نسألك اللطف يارب.
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