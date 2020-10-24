10 وفيات و250 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55 ألفا و880.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، تسجيل 10 وفيات جديدة رفعن مجموع الوفيات إلى 1907.

كما لفت فورار الانتباه إلى تعافي 144 مريضا، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين حققوا الشفاء من الوباء إلى 39 ألفا و992، وبالمقابل يتواجد 29 مريضا في العناية المركزة.