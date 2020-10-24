15 ألف حالة "كورونا" خلال يوم واحد في ألمانيا‎

هسبريس - د.ب.أ

أفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية بأن ألمانيا سجلت، اليوم السبت، إصابة 14714 شخصا بعدوى جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وهو رقم غير مسبوق منذ بداية الوباء.

وأضاف المعهد أن أحدث البيانات عن الإصابات الجديدة تضمنت زيادة ربما تحتاج إلى مراجعة؛ بسبب وجود مشاكل أحيانا في توصيل المعلومات عن أعداد حالات العدوىي.

وتجاوز عدد حالات الوفاة في ألمانيا على خلفية الإصابة بعدوى كورونا، اليوم السبت، نطاق العشرة آلاف حالة.

وقالت صفحة معهد روبرت كوخ على شبكة الإنترنت إن الزيادة المسجلة اليوم في عدد الإصابات الجديدة بكورونا ترجع إلى انهيار الخادم الإلكتروني في معهد روبرت كوخ يوم 22 أكتوبر الجاري، حيث لم يتمكن من نقل جميع بيانات السلطات الصحية وسلطات الولايات المختصة.

وأضاف المعهد: "تم التقليل من الفارق بالأمس عن يوم أول أمس، حيث تمت ترحيل حالات يوم أمس إلى حالات الإصابة بالعدوى اليوم، ما يعني أن الاختلاف عن اليوم السابق يشمل أيضا حالات تمت إعادة توجيهها لاحقا؛ وبالتالي جاءت المبالغة في تقديرها".