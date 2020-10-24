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كُتّاب وآراء
15 ألف حالة "كورونا" خلال يوم واحد في ألمانيا
أفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية بأن ألمانيا سجلت، اليوم السبت، إصابة 14714 شخصا بعدوى جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وهو رقم غير مسبوق منذ بداية الوباء.
وأضاف المعهد أن أحدث البيانات عن الإصابات الجديدة تضمنت زيادة ربما تحتاج إلى مراجعة؛ بسبب وجود مشاكل أحيانا في توصيل المعلومات عن أعداد حالات العدوىي.
وتجاوز عدد حالات الوفاة في ألمانيا على خلفية الإصابة بعدوى كورونا، اليوم السبت، نطاق العشرة آلاف حالة.
وقالت صفحة معهد روبرت كوخ على شبكة الإنترنت إن الزيادة المسجلة اليوم في عدد الإصابات الجديدة بكورونا ترجع إلى انهيار الخادم الإلكتروني في معهد روبرت كوخ يوم 22 أكتوبر الجاري، حيث لم يتمكن من نقل جميع بيانات السلطات الصحية وسلطات الولايات المختصة.
وأضاف المعهد: "تم التقليل من الفارق بالأمس عن يوم أول أمس، حيث تمت ترحيل حالات يوم أمس إلى حالات الإصابة بالعدوى اليوم، ما يعني أن الاختلاف عن اليوم السابق يشمل أيضا حالات تمت إعادة توجيهها لاحقا؛ وبالتالي جاءت المبالغة في تقديرها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اين هم من يمجد الغرب ليل نهار و ينتقذ بلده .
اين هي قوة تلك البلدان اين نظامها الصحي اذا كانت المانيا تجاوزت 10الالف وفاة و بريطانيا 50 الف وفاة رغم كل الامكانيات ، بينما دول مثل المغرب رغم الجهل و ضعف الامكانيات لم نصل الى عشر ما وصلو اليه .
المغاربة حكومة و شعباً أنهم لا يحترمون الحجرالصحي و التباعد الإجتماعي
و عدم إستعمال الكمامات ، أو إستعمالها بشكل غير لائق أو ....
* إنها جائحة ، لا توجد طريقة فعالة لمنع إنتشارها . و الله يحفظ الجميع منها .