229 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 229 حالة وفاة و 16710 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن هذه هي ثاني أكبر حصيلة يومية للإصابات، بعد أن تجاوز معدل الإصابات 17 ألفا أمس الأول الجمعة.

وتجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون ونصف المليون إصابة، بينما بلغ مجموع الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 26050 حالة في روسيا.

وتماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 7704 أشخاص، وفق المصدر الرسمي نفسه، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و138 ألفا.