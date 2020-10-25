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296 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 14:50
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 296 حالة وفاة و 6191 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 568 ألفا، وأن حصيلة الوفيات وصلت إلى 32 ألفا و616 حالة.
وتجاوز عدد المتعافين 455 ألفا؛ وفقا للمعطيات الرسمية التي كشفتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".