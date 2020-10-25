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كُتّاب وآراء
حكومة إيطاليا توافق على تشديد قيود فيروس كورونا
صادق مجلس الوزراء الإيطالي، برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، على خطة لتشديد القيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
الخطة تتضمن تقييد ساعات عمل الحانات والمطاعم وإغلاق أماكن الترفيه، وجاء في نسخة من القرار أنه يشمل إغلاق دور السينما والمسارح والقاعات الرياضية، والمسابح ومنتجعات التزلق، وحظر إقامة المعارض التجارية والمؤتمرات.
كما طالبت الحكومة ما لايقل عن 75% من طلاب المدارس الثانوية بالتحول للتعليم عن بعد، كما أوصت بشدة المواطنين بتجنب استقبال زوار في منازلهم والابتعاد عن أي تنقل غير ضروري.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات غدا الاثنين، على أن تستمر حتى 24 نونبر المقبل، بينما ستبقى المتاحف مفتوحة مع تقييد عدد الزوار.