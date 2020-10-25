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بريطانيا تعتزم خفض مدة "عزل الفيروس" إلى أسبوع

بريطانيا تعتزم خفض مدة "عزل الفيروس" إلى أسبوع
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 19:30

تعتزم المملكة المتحدة خفض فترة العزل الذاتي لتقتصر على أسبوع واحد، فقط، بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون مع مصابين بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، وذلك لتشجيع المزيد من المواطنين على اتباع القواعد، بحسب ما نقلته صحيفة "صنداي تايمز" عن مسؤولين حكوميين لم تسمهم.

الصحيفة نفسها أوردت إن القواعد الجديدة، التي قد تدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين، سوف تخفض فترة العزل لتصل إلى 10 أيام كحد أقصى، على أن تكون الفترة المفضلة هي أسبوع واحد.

وتفرض الدولة حاليا على أولئك الذين تعاملوا مع أشخاص ثبتت إصابتهم بالمرض، بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني (13 ألف دولار) في حال عدم الامتثال للقواعد.

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