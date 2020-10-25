24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أكاديمي إسباني: الأصولُ الأمازيغية لمواطني "جزُر الكناري" ثابتة (5.00)

  2. عقيلة صالح: الشعب الليبي متفائل جدا ويحتاج دائما إلى المغرب (5.00)

  3. غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب (5.00)

  4. انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة (3.00)

  5. رصيف الصحافة: "إقامة إيكولوجية" ببنجرير تستقبل "الأمير الطالب" (1.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | "الخطوط الجوية التركية" تضحي بالطيارين الأجانب

"الخطوط الجوية التركية" تضحي بالطيارين الأجانب

"الخطوط الجوية التركية" تضحي بالطيارين الأجانب
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:55

كشفت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الخطوط الجوية التركية" تعتزم إحالة الطيارين الأجانب العاملين بها إلى إجازة غير مدفوعة الأجر؛ للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على مواردها المالية.

وذكر المصدر نفسه، اليوم الأحد، أن الناقل الوطني التركي أبلغ بعض هذه الفئة الأجانب، عبر رسائل بالبريد الإلكتروني، أن الإجازة ستبدأ في الأول من نونبر المقبل ومن المحتمل مراجعة القرار بعد ستة شهور.

ولم تذكر رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها "توركيش إيرلاينز" عدد الطيارين الذين سيشملهم القرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - rachida الأحد 25 أكتوبر 2020 - 19:16
السلام عليكم.أين اللذين كانوا يقولون أن تركيا اقتصادها قوي في ظل سيدهم اردغان وبأنها تنافس أقوى إقتصاديات العالم وبأنها لن تتأثر بحقد الغرب المزعوم منهم عليها.ها هي شركة طيرانهم تستغيث.الليرة سقطت إلى أقصى حد أاغلبية الدول بدأت تراجع اتفاقيات معها على مستوى التبادل التجاري.المستتمرين بدؤوا يفرون منها نظرا لي اقتصادها اللذي بدأ ينهار وليرتها التي هوت إلى أسفل السافلين وأردغانهم الذي يبيع الوهم للسدج حتى بدأ شعبه نفسه يشمئز منه والدليل اسطنبول وأنقرة اللواتي سقط فيهما في الانتخابات الجزئية الماضية وأولها التركيون أنفسهم للمعارضة التي فازت بهما لأن الشعب سئم من سياسته الطفولية والعدوانية الغير مبررة التي ستأتي على الأخضر واليابس وبعض المداويخ من عبيده مازالوا يمجدون ولي أمرهم رغم كل هذه المصائب التي توالت على تركيا اثناء حكم سيدهم أردغان هذا وحتى لو ذمر تركيا كلها وعن بكرة أبيها فسيظلون يمجدون فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-103
2 - حنظلة الأحد 25 أكتوبر 2020 - 19:28
الى صاحبة التعليق الاول ليست تركيا البلد الوحيد المتضرر من الجائحة وياربي غانوصلو ليها وكان ومادام الاعداء يتكالبون على تركيا فهي لم تغرد في سربهم كغالبية دول الخليج المتاسلمة اوا الله يدينا في الضوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
3 - وماذا عن لارام الأحد 25 أكتوبر 2020 - 19:42
وماذا عن الخطوط الملكية المغربية؟ . ضحت بمواطنيها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - اردوغاني حر الأحد 25 أكتوبر 2020 - 19:59
مسكينة صاحبة التعليق الاول لقد تعبت من طول المقال لكي لا تقول شيئا، فيكفيها ان تجول في الاسواق المغربية فستجد ان المنتوجات التركية تنافس الصينية والفرنسية وان تركيا تنتج %70من اسلحتها ولها قرار سياسي مستقل ورئيس منتخب ديمقراطيا، وهدا مستحيل في بلاد العربان حتى يرث ألله الارض ومن عليها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - سعودي وافتخر الأحد 25 أكتوبر 2020 - 20:00
2 - حنظلة

المعلقة تتكلم عن سيدك أردوغان . سيدك الذي يصرح أنه سيرفع أعلام تركيا على دول الخليج . المقاطعة الشعبية السعودية لم يبقى مسؤول تركي لم يشتكي ويتوسل . باختصار نحن ندعم اقتصادهم ونحن من نعيده الى حجمه الطبيعي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
6 - الأسبقية الأحد 25 أكتوبر 2020 - 20:03
على الأقل، تركيا تحافظ على مناصب الشغل للمواطنين الأتراك .........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.