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كُتّاب وآراء
"الخطوط الجوية التركية" تضحي بالطيارين الأجانب
كشفت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الخطوط الجوية التركية" تعتزم إحالة الطيارين الأجانب العاملين بها إلى إجازة غير مدفوعة الأجر؛ للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على مواردها المالية.
وذكر المصدر نفسه، اليوم الأحد، أن الناقل الوطني التركي أبلغ بعض هذه الفئة الأجانب، عبر رسائل بالبريد الإلكتروني، أن الإجازة ستبدأ في الأول من نونبر المقبل ومن المحتمل مراجعة القرار بعد ستة شهور.
ولم تذكر رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها "توركيش إيرلاينز" عدد الطيارين الذين سيشملهم القرار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
المعلقة تتكلم عن سيدك أردوغان . سيدك الذي يصرح أنه سيرفع أعلام تركيا على دول الخليج . المقاطعة الشعبية السعودية لم يبقى مسؤول تركي لم يشتكي ويتوسل . باختصار نحن ندعم اقتصادهم ونحن من نعيده الى حجمه الطبيعي .