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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تعلن "حالة الطوارئ الثانية" بسبب الجائحة‎

إسبانيا تعلن "حالة الطوارئ الثانية" بسبب الجائحة‎

إسبانيا تعلن "حالة الطوارئ الثانية" بسبب الجائحة‎
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 17:30

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ الثانية على مستوى البلاد من أجل وضع الأساس القانوني اللازم لفرض قيود أكثر صرامة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حالة التأهب، وهي ثالث أعلى مستوى من الطوارئ الوطنية، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في العاصمة مدريد.

ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اليوم أيضا، وسيظل ساريا لمدة أسبوعين على الأقل، بينما سيحتاج أي تمديد آخر لموافقة برلمانية؛ وفقا للدستور.

وقال سانشيز إنه يأمل في أن يكون قادرا على تمديد حالة الطوارئ بمساعدة البرلمان، مشيرا إلى "أوروبا وإسبانيا في وسط الموجة الثانية".

وبموجب حالة الطوارئ، يمكن للحكومة أن تقيد حرية الحركة لأفراد الشعب، وقد سبق أن فرضت إسبانيا حالة الطوارئ الأولى بين 14 مارس و 20 يونيو الماضيين، وتبنت إغلاقا صارما.

وفي هذه المرة ، سيكون للأشخاص حرية أكبر في مغادرة منازلهم، لكن سيتعين عليهم الالتزام بحظر التجوال الليلي بين الساعة 11 مساء والساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، في كافة أنحاء البلاد تقريبا عدا جزر الكناري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - كوثر الأحد 25 أكتوبر 2020 - 17:39
سبحان الله. هل كورونا تتواجد فقط بعد الحادية عشر ليلا؟؟؟
هل من تفسير؟؟
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12
2 - adil الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:05
إلى المعلق 1 لان بعد الحادية عشرة ليلا ليس من الضروري ان
تتواجد خارج المنزل
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5
3 - إنسان في المهجر الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:06
إنهم يتخبطون خبط عشواء! وكأن الفيروس يبدأ في الخروج من 23س ليلا إلى الساعة 6 صباحا
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-9
4 - صالح الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:08
بعد الساعة الحادية عشرة تبدأ الحياة الليلية بالنسبة للبعض, حياة المرح والفرح والخمر ومع الأخير يغيب الحديث عن شيء اسمه كوفيد, فتنتشر العدوى بطريقة أسهل. ذاك هو السبب.
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32
5 - bouarfa26 الأحد 25 أكتوبر 2020 - 18:12
نعم يا اخت كوثرالحياة اليلية في اوربا ترتفع الحالات بسبب النوادي اليليلة و الخمرات و السكرى لا يحترمزن قواعد التباعد و الاجرلءات الامنية لدى الدكومات تحول التقليص من العدوى بخض النجول ليلا
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13
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