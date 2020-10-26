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كُتّاب وآراء
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219 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 12:35
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 219 حالة وفاة و 17347 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
هذا العدد اليومي للإصابات يمثل حصيلة قياسية يومية جديدة؛ ليتجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و531 ألف إصابة.
وبلغ مجموع الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 26269 حالة، بينما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى مليون و146 ألفا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مغربي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 12:58
هذا يعني ان اللقاحين الروسيين غير فعالين. صدق الغرب وما ادراك ما الغرب عندما شككوا في نجاعة اللقاح الروسي.
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