219 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 219 حالة وفاة و 17347 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

هذا العدد اليومي للإصابات يمثل حصيلة قياسية يومية جديدة؛ ليتجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و531 ألف إصابة.

وبلغ مجموع الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 26269 حالة، بينما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى مليون و146 ألفا.