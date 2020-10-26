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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعتمد إجراءات جديدة لاستقبال المعتمرين‎

السعودية تعتمد إجراءات جديدة لاستقبال المعتمرين‎

السعودية تعتمد إجراءات جديدة لاستقبال المعتمرين‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 11:30

أعلن عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، اعتماد أربعة مستويات لقياس مدى تفشي فيروس كورونا المستجد، وقياس مستوى المخاطر في الدول التي يأتي منها المعتمرون، وذلك تماشيا مع استعداد المملكة لاستقبال المعتمرين.

وأكد نائب الوزير، في تصريحات صحافية، أن المعتمرين سيخضعون لعزل طبي يستمر ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة، موردا أنه تم تخصيص 10% من الطاقة التشغيلية للفنادق المؤهلة لإسكان المعتمرين لوضع حالات العزل والاشتباه فيها، وأن السعودية ستقدم وفقا لسياستها العلاج لجميع المتواجدين من خلال خدمة التأمين الشامل.

وشدد نائب وزير الحج والعمرة على أن العدد المسموح به لكل فوج لأداء المناسك سيصل إلى 3300 معتمر لكل فوج، وسيسمح لهذا الفوج بالتواجد داخل الحرم قرابة ثلاث ساعات لأداء مناسك العمرة لضمان تطبيق الإجراءات.

وأضاف المتحدث ذاته: "سيكون دخول الأفواج عبر مراكز تجمع المعتمرين التي أنشأتها وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة"، موضحا أنه سيسمح بقدوم المعتمرين والزوار حسب التقارير الصادرة من الجهات المعنية، والتي تعكس معدل خطورة الفيروس في تلك الدول، وأن السعودية ستحرص عند وصول ضيوف الرحمن إلى أراضيها على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية.

وأشار مشاط إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات والضوابط وضعتها وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية، منها ضوابط خاصة بالفئات العمرية، إذ سيتم استقبال المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 50 عاما، كما يفضل خلو المعتمر أو الزائر من أي أمراض مزمنة حفاظا على صحته وسلامته، مع وجود كشف الـ"PCR" ، الذي يعد مطلباً أساسيا لإصدار التأشيرات؛ على أن تكون مدة صلاحية الكشف سارية قبل 72 ساعة من تاريخ القدوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - mohamad الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 11:37
النية ابلغ من العمل العمرة افلوسها نصدقوها ذاخل المغرب و فلوس الحج حتا هي نديها دار العجزة و نبرعهم مزيان اما باش نديها ابناء سعود و يزهاو بها ابدا
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22
2 - فارس بلا جواد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 11:41
لاستقبال أموال المعتمرين وصرفها على الأسلحة الأمريكية في الحرب على اليمن ودعم الانظمة الدكتاتورة في المنطقة دوك الفلوس د العمرة كون تصرفت على الفقراء احسن ايها المعتمرون
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18
3 - anouar الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 11:44
يالله طلق البيزنيس العملة الصعبة بدات كتسالا ... برافو للإخوة في السعودية سيطرتو عليهم ثقافيا و ماديا و عقليا في ضرف قياسي ديرولهوم قانون الكفيل ولا جاو عندكم و تخليهم يعايرو الدول اللي مستقبلاهم بكامل حقوقهم كأفراد ..كامل احترامي
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5
4 - محمد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 11:44
أصبحت العمرة لا تؤدي دورها الروحي بسبب اختيار بعض أصحابها فنادق خمسة نجوم أي هناك عمرة للفقراء وعمرة للأغنياء وهذا ينكره الشرع ويحرمه.
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10
5 - عبد الصمد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 12:05
الى الأخ محمد. أولا التصدق بأموال الحج والعمرة في دار العجزة وما شابه لا يجزئك ولا يسقط عنك فريضة الحج. الحج ركن من أركان الإسلام وواجب لمن استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت.......ومن كفر...لاحظ معي الآية على الناس أي فرض على الناس ثم ربط لمن استطاع الذهاب ثم لم يذهب بالكافر. طبعا ان تصدقت بالمال على الفقراء والمساكين ودار العجزة فلك أجر ذلك لكن فريضة الحج لا تسقط عنك وستٌسأل عن ذلك. ثانيا المال الذي تصرفه في الحج معظم هذا المال ينفق في مصاريف الفنذق مصاريف الطائرة وارباح الشركة التي أعدت لك جواز السفر . اما آل سعود أو الدولة السعودية فليس لها سوى 5 في المائة من مصاريف الحج. اذا فقولك ان آل سعود لهم كل مداخيل الحج باطل.
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9
6 - marar الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 12:06
هناك فرق
البعض يعمل بتخطيط
والبعض يعمل بتخبط ناس خدامة وهناك ناعسون خدمتهم غير الهضرة والحسد والانتقاد دون قاعدة صلبة يملكونها
(( فقصة بالشوكلاط صناعة سعودية ))
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-3
7 - محمد سعيد KSA الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 12:23
السلام عليكم

تقبل الله منا ومن المعتمرين صالح الاعمال

إلى الزميل صاحب تعليق 2

إحذر فأنت تنهى المسلمين عن أداء شعائر العمره بهذه الشعارات الجوفاء، السعودية لها فقط فيزا العمره وأما ما يدفعه المعتمر من بلادك فهي تذهب للطيران والمواصلات والمبيت وليس لخزينة السعوديه.

أما الحرب في اليمن (الإسطوانة المشروخه) فهي عادله ويتسلح التحالف بقرار من مجلس الأمن لتخليص اليمن وشعبه من الإنقلاب والإستعمار الإيراني.
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-1
8 - كمال المنصوري الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 12:35
جزى الله خيرا كل القائمين على الحرمين من أعلى مسؤول إلى أبسط عامل. و أسأل الله أن يوفقهم لما فيه خير لضيوف الرحمان و أن يسلم حجاج بيته من الأمراض و سيئ الأسقام
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-1
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