24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حريق يأتي على "سوق الثلاثاء" في مدينة الحسيمة
- المغرب التطواني يعود إلى التداريب رغم "كوفيد-19"
- الموت يفجع عائلة ناصر الزفزافي ويدخلها فترة حداد
- تهريب البشر يقلق حقوقيين في سبت أولاد النمة
- مصنع الكراهية
عندما اختار آلاف الجزائريين اللجوء إلى المغرب "زمن الاستعمار" (5.00)
لأول مرة في تاريخه .. فريق نهضة بركان يُتوج بكأس الكونفدرالية (5.00)
الجيش المغربي يتأهب لحماية معبر الكركرات بعد فشل "المينورسو" (4.20)
- غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب - (131)
- لأول مرة في تاريخه .. فريق نهضة بركان يُتوج بكأس الكونفدرالية - (118)
- المغرب يدين الإساءة للنبي ويرفض الهجوم على الدين الإسلامي - (102)
- الجيش المغربي يتأهب لحماية معبر الكركرات بعد فشل "المينورسو" - (98)
- انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تعتمد إجراءات جديدة لاستقبال المعتمرين
أعلن عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، اعتماد أربعة مستويات لقياس مدى تفشي فيروس كورونا المستجد، وقياس مستوى المخاطر في الدول التي يأتي منها المعتمرون، وذلك تماشيا مع استعداد المملكة لاستقبال المعتمرين.
وأكد نائب الوزير، في تصريحات صحافية، أن المعتمرين سيخضعون لعزل طبي يستمر ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة، موردا أنه تم تخصيص 10% من الطاقة التشغيلية للفنادق المؤهلة لإسكان المعتمرين لوضع حالات العزل والاشتباه فيها، وأن السعودية ستقدم وفقا لسياستها العلاج لجميع المتواجدين من خلال خدمة التأمين الشامل.
وشدد نائب وزير الحج والعمرة على أن العدد المسموح به لكل فوج لأداء المناسك سيصل إلى 3300 معتمر لكل فوج، وسيسمح لهذا الفوج بالتواجد داخل الحرم قرابة ثلاث ساعات لأداء مناسك العمرة لضمان تطبيق الإجراءات.
وأضاف المتحدث ذاته: "سيكون دخول الأفواج عبر مراكز تجمع المعتمرين التي أنشأتها وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة"، موضحا أنه سيسمح بقدوم المعتمرين والزوار حسب التقارير الصادرة من الجهات المعنية، والتي تعكس معدل خطورة الفيروس في تلك الدول، وأن السعودية ستحرص عند وصول ضيوف الرحمن إلى أراضيها على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية.
وأشار مشاط إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات والضوابط وضعتها وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية، منها ضوابط خاصة بالفئات العمرية، إذ سيتم استقبال المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 50 عاما، كما يفضل خلو المعتمر أو الزائر من أي أمراض مزمنة حفاظا على صحته وسلامته، مع وجود كشف الـ"PCR" ، الذي يعد مطلباً أساسيا لإصدار التأشيرات؛ على أن تكون مدة صلاحية الكشف سارية قبل 72 ساعة من تاريخ القدوم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
البعض يعمل بتخطيط
والبعض يعمل بتخبط ناس خدامة وهناك ناعسون خدمتهم غير الهضرة والحسد والانتقاد دون قاعدة صلبة يملكونها
(( فقصة بالشوكلاط صناعة سعودية ))
تقبل الله منا ومن المعتمرين صالح الاعمال
إلى الزميل صاحب تعليق 2
إحذر فأنت تنهى المسلمين عن أداء شعائر العمره بهذه الشعارات الجوفاء، السعودية لها فقط فيزا العمره وأما ما يدفعه المعتمر من بلادك فهي تذهب للطيران والمواصلات والمبيت وليس لخزينة السعوديه.
أما الحرب في اليمن (الإسطوانة المشروخه) فهي عادله ويتسلح التحالف بقرار من مجلس الأمن لتخليص اليمن وشعبه من الإنقلاب والإستعمار الإيراني.