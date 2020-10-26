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كُتّاب وآراء
3 آلاف مصاب تونسي بالفيروس خلال 48 ساعة
سجلت تونس حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا المستجد خلال 48 ساعة الماضية مع إصابة أكثر من 3000 شخص ، فيما اقترب عدد الوفيات من الألف منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد في فبراير الماضي.
وجاءت آخر التحديثات لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، لتثير المزيد من القلق بشأن تسارع عدد الإصابات في أغلب الولايات برغم التدابير المرتبطة بحظر الجولان في الليل في عدة ولايات ومن بينها العاصمة.
وأفادت الوزارة بإصابة 3024 شخصا بالفيروس يومي 23 و24 من الشهر الجاري، ويضاف لهذا الرقم 576 حالة ايجابية تم الكشف عنها أمس الأحد، كما أعلنت الوزارة وفاة 58 مريضا ليصبح العدد الاجمالي للوفيات جراء الوباء 983.
وتشهد مستشفيات تونس العمومية حالة من الضغط في ظل النقص في عدد الأسرة بغرف الإنعاش، ويرقد 218 مصابا بالفيروس في غرف الانعاش و106 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.
وكان وزير الصحة فوزي مهدي أعلن، الأسبوع الماضي، عن استخدام 80 بالمئة من طاقة استيعاب أقسام الانعاش المخصصة لمرضى كوفيد.