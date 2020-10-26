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الرئيسية | خارج الحدود | 3 آلاف مصاب تونسي بالفيروس خلال 48 ساعة‎

3 آلاف مصاب تونسي بالفيروس خلال 48 ساعة‎

3 آلاف مصاب تونسي بالفيروس خلال 48 ساعة‎
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 15:46

سجلت تونس حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا المستجد خلال 48 ساعة الماضية مع إصابة أكثر من 3000 شخص ، فيما اقترب عدد الوفيات من الألف منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد في فبراير الماضي.

وجاءت آخر التحديثات لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، لتثير المزيد من القلق بشأن تسارع عدد الإصابات في أغلب الولايات برغم التدابير المرتبطة بحظر الجولان في الليل في عدة ولايات ومن بينها العاصمة.

وأفادت الوزارة بإصابة 3024 شخصا بالفيروس يومي 23 و24 من الشهر الجاري، ويضاف لهذا الرقم 576 حالة ايجابية تم الكشف عنها أمس الأحد، كما أعلنت الوزارة وفاة 58 مريضا ليصبح العدد الاجمالي للوفيات جراء الوباء 983.

وتشهد مستشفيات تونس العمومية حالة من الضغط في ظل النقص في عدد الأسرة بغرف الإنعاش، ويرقد 218 مصابا بالفيروس في غرف الانعاش و106 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان وزير الصحة فوزي مهدي أعلن، الأسبوع الماضي، عن استخدام 80 بالمئة من طاقة استيعاب أقسام الانعاش المخصصة لمرضى كوفيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لا مفر الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 15:55
هذا يرد على وعي التوانسة الذين مجدهم بعض المداويخ و قالو أن تونس وصلت الى صفر حالة بفضل الوعي المتدفق للشعب التونسي العظيم و الواعي و المثقف ههههه كأننا في زمن المقبور بورقيبة وكال رمصان، ااخلاصة أن هذا الفيروس غير مفهوم السلوك و سيأخذ مداه و لو أغلقت الدول و المدن بالجدران الاسمنتية، سنن الله في الكون ايوا تحارب نتا مع الطبيعة و دير باراج ديال لمخازنية ولا الدرك هههههههه
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2 - الهمس الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 16:00
لنكن واضحين اكثر فيروس كورونا لم تحد من خطوته تونس كما ادعت يوما ما فقط كانت خطة من اجل إنجاح الموسم الصيفي السياحي فآدعت القضاء على فيروس كورونا لكن بعد خيبة امل وفشل ما كان مخطط له أصبحنا نرى الأرقام الشبه الحقيقية تلوح في الافق مثلها مثل الجارة الجزائر
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