24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حريق يأتي على "سوق الثلاثاء" في مدينة الحسيمة
- المغرب التطواني يعود إلى التداريب رغم "كوفيد-19"
- الموت يفجع عائلة ناصر الزفزافي ويدخلها فترة حداد
- ضبط متورط في إجرام مقرون بالعنف بالدار البيضاء
- 3 آلاف مصاب تونسي بالفيروس خلال 48 ساعة
طلعات جوية وحملات تمشيطية .. خيارات المغرب لطرد الانفصاليين (5.00)
عندما اختار آلاف الجزائريين اللجوء إلى المغرب "زمن الاستعمار" (5.00)
لأول مرة في تاريخه .. فريق نهضة بركان يُتوج بكأس الكونفدرالية (5.00)
تأخّر دعم الوزارة يشتت شمل عائلات مربّيات التعليم الأولي العمومي (4.50)
- لأول مرة في تاريخه .. فريق نهضة بركان يُتوج بكأس الكونفدرالية - (120)
- المغرب يدين الإساءة للنبي ويرفض الهجوم على الدين الإسلامي - (106)
- الجيش المغربي يتأهب لحماية معبر الكركرات بعد فشل "المينورسو" - (100)
- "ميليشيات قطاع الطرق" تعيد مسار نزاع الصحراء إلى نقطة الصفر - (69)
- شباط يعود إلى مقر البرلمان قبل الانتخابات ويقطع سنتين من الغياب - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
337 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 337 حالة وفاة و 5960 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد إصابات كورونا في البلاد متجاوزا 574 ألفا.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصلت إلى 32 ألفا و953 حالة.
ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 4982 من المصابين بكورونا في وضع حرج، بينما تجاوز عدد المتعافين 459 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".