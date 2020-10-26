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الرئيسية | خارج الحدود | 337 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

337 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

337 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 14:54

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 337 حالة وفاة و 5960 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد إصابات كورونا في البلاد متجاوزا 574 ألفا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصلت إلى 32 ألفا و953 حالة.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 4982 من المصابين بكورونا في وضع حرج، بينما تجاوز عدد المتعافين 459 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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