320 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 320 حالة وفاة و 16550 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن هذه هي أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا يتم تسجيلها في روسيا.

وتجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و547 ألف إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 26589 حالة، بينما وصل مجموع عدد المتعافين إلى مليون و159 ألفا.