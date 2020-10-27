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الرئيسية | خارج الحدود | اتساع رقعة الاحتجاجات ضد قيود الجائحة في إيطاليا‎

اتساع رقعة الاحتجاجات ضد قيود الجائحة في إيطاليا‎

اتساع رقعة الاحتجاجات ضد قيود الجائحة في إيطاليا‎
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:40

اتسعت رقعة المظاهرات الرافضة لقيود احتواء فيروس كورونا المستجد في أنحاء إيطاليا، حيث وقعت حوادث عنيفة في مدينتي ميلانو وتورينو.

واحتشد المئات في ميلانو عند مقر الحكومة الإقليمية، بالقرب من محطة القطارات الرئيسية، وألقى البعض الحجارة والقنابل الحارقة والألعاب النارية.

في تورينو قام المتظاهرون بتحطيم نوافذ المحال التجارية في منطقة وسط المدينة، وإشعال المفرقعات، كما ألقوا الزجاجات وقنابل الدخان وبعثروا حاويات القمامة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" فقد جرى إلقاء القبض على عشرة أشخاص في تورينو واثنين في ميلانو، وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة في المدينتين؛ كما وقعت مظاهرات في نابولي وتريستي.

وكانت الحكومة الإيطالية فرضت، أمس الاثنين، القيود الأشد صرامة منذ نهاية الإغلاق في يونيو الماضي، في محاولة لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا.

كما تعهدت الحكومة بتقديم مساعدة مالية للعاملين والمؤسسات المتضررة من الإغلاق الإجباري، ومن المتوقع أن يصدق مجلس الوزراء على الإجراءات المنتظرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لابريفا الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 12:55
ما عرفتش علاش فجميع انحاء العالم المواطنين ممسوقينش لهاد كورونا والحكومات منوظين القيامة علاش هاد الترهيب من مرض كباقي الامراض اما بدون اعراض او اعراضه خفيفة ونسبة وفياته اقل من نسبة وفيات اغلب الامراض
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2 - تغطية الشمس بالغربال الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 13:00
الحال لن يبقى في ايطاليا لوحدها. الدور اتي لا محالة الى باقي الدول في اوروبا وعندنا. استغلال الجاىحة لقضاء مصالح سياسية وغيرها من حكم شمولي لن يقبل به احد. بدل اتباع العقلاء من العلماء الكل يتبع منظمة المصلحة العالمية التي يرمى بها يمينا و شمالا من طرف المختبرات وأصحاب النفود. من مرض عادي ستصبح في خليك لا تعادي. اوا تحزمو لي جاي ستصفى فيه الحسابات.
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5
3 - ام عمار الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 13:04
الجهل لا دين له و لاوطن، الحمد لله على بلادنا و الحمد لله على نعمة العقل.
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4 - اليزيدي نور الدين الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 13:07
لم تعد الناس تقدر على مزيد من الصبر و التحمل بسبب طول مدة الحجر و الاجراءات و المراقبات و اغلاق الانشطة التجارية و الصناعية و الحد من الحركة و انتشار الفقر و اتساع دائرة الهشاشة و الازمة الاقتصادية التي كانت موجودة قبل جائحة كوفيد-19 التي جاءت فعمقت الازمة و اسقطت اوراق التوت التي كانت تخفيها- و من هنا احتجاجات و مظاهرات المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بتقلبات الحكومة و تخبطها و تقليص السياح و التنقل و التجارة بالاضافة الى تبعات الازمة على نفسية و سيكولوجية الناس جميعا مع ضيق السكن و البطالة و انسداد الافق للكثيرين و ازمة الديون بل الانهيار الذي تعرفه غالبية ول اوربا الجنوبية بسبب عملة اليورو التي تفوق امكانياتهم الاقتصادية و التي تستنزفهم و تشل حركة الحكومات الخ
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