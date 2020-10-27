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كُتّاب وآراء
اتساع رقعة الاحتجاجات ضد قيود الجائحة في إيطاليا
اتسعت رقعة المظاهرات الرافضة لقيود احتواء فيروس كورونا المستجد في أنحاء إيطاليا، حيث وقعت حوادث عنيفة في مدينتي ميلانو وتورينو.
واحتشد المئات في ميلانو عند مقر الحكومة الإقليمية، بالقرب من محطة القطارات الرئيسية، وألقى البعض الحجارة والقنابل الحارقة والألعاب النارية.
في تورينو قام المتظاهرون بتحطيم نوافذ المحال التجارية في منطقة وسط المدينة، وإشعال المفرقعات، كما ألقوا الزجاجات وقنابل الدخان وبعثروا حاويات القمامة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" فقد جرى إلقاء القبض على عشرة أشخاص في تورينو واثنين في ميلانو، وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة في المدينتين؛ كما وقعت مظاهرات في نابولي وتريستي.
وكانت الحكومة الإيطالية فرضت، أمس الاثنين، القيود الأشد صرامة منذ نهاية الإغلاق في يونيو الماضي، في محاولة لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا.
كما تعهدت الحكومة بتقديم مساعدة مالية للعاملين والمؤسسات المتضررة من الإغلاق الإجباري، ومن المتوقع أن يصدق مجلس الوزراء على الإجراءات المنتظرة.