346 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 346 حالة وفاة و 6968 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 581 ألف حالة، كما ذكرت المتحدثة باسمها، سيما سادات لاري، أن إجمالي الوفيات 33 ألفا و299 حالة.

ولفتت المسؤولة الانتباه إلى أن 4995 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 463 ألفا.