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رئيس الجزائر يدخل إلى مستشفى عسكري بالعاصمة
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:50
أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون الذي دخل حجرا صحيا قبل أيام، يعالج حاليا في مستشفى عسكري بالعاصمة.
وأفاد بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية بأن "رئيس الجمهورية، بناء على توصية أطبائه، دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة".
ولم يوضح البيان موعد دخول الرئيس إلى المستشفى.