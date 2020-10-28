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كُتّاب وآراء
346 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 346 حالة وفاة و 16.202 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وهذه هي أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا يتم تسجيلها في روسيا، بعد تسجيل حصيلة قياسية أخرى يوم أمس للوفيات بـ 320 حالة وفاة.
غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا قالت إن إجمالي المصابين نخطى المليون و 563 ألف إصابة، وبلغ مجموع الوفيات 26.935 حالة.
وتماثل 12.361 مريضا للشفاء من الفيروس خلال اليوم الأخير، وفق المصدر عينه، لتصل حصيلة المتعافين في روسيا إلى 1.171.301 شخص.