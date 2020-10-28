أغلبية الدول الأوروبية لا تؤيد إعادة انتخاب ترامب‎

هسبريس - د.ب.أ

كشفت دراسة استقصائية، نشرها اليوم الأربعاء باحثون ألمان، أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه انتخابات في أوروبا فلن تكون لديه أي فرصة تقريبا للفوز؛ وسيحصل على 17% فقط من الأصوات.

وسيحصل، المرشح الديمقراطي جو بايدن على حوالي 45% من الأصوات، إذا ترشح في القارة الأوروبية، وفقا للدراسة الافتراضية التي أجرتها مؤسسة "برتلسمان ستيفتونغ".

وقال نحو 38% من مواطني الاتحاد الأوروبي إنهم لن يصوتوا لأي من المرشحين إذا كانوا هم من المعنيون بانتخابات خلال هذا العام.

ومن بين دول الاتحاد الأوروبي بدا أن بولندا هي الدولة الوحيدة التي يتقدم فيها ترامب على بايدن، بحصوله على 38% من آراء من شملتهم الدراسة مقابل 30% لمنافسه.

وبحسب معدة الدراسة، إيزابيل هوفمان، يريد البولنديون علاقة وثيقة بالولايات المتحدة لأسباب تاريخية. وقال حوالي 77% إن الديمقراطية في الولايات المتحدة تعمل بشكل جيد.

وعلى النقيض؛ قال 51% ممن شملتهم الدراسة في أنحاء أوروبا إنهم يعتقدون أن هناك فشلا ديمقراطيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن الدراسة نفسها شملت عينة من 13 ألفا و808 أشخاص في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وقد تمت خلال شهر شتنبر المنصرم.