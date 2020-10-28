الدعم المالي يواكب فرض القيود الجديدة في الدنمارك

هسبريس ـ مُتابعة

تعتزم الحكومة الدنماركية تقديم دعم إضافي لعدد من القطاعات في البلاد بقيمة 8.3 مليار كرون (1.3 مليار دولار أمريكي) في أعقاب الإجراءات الجديدة التي فرضتها كوبنهاغن لمكافحة تفشي كورونا المستجد.

وزارة الأعمال في الدنمارك قالت إن جزءا من هذه المساعدات المالية، التي تغطي الفترة المتبقية من العام الجاري وأيضا العام المقبل، سوف يوجه إلى قطاعي الثقافة والرياضة اللذين تضررا على نحو خاص بالقيود.

كما تسعى الحكومة الدنماركية إلى توفير سيولة مالية، بشكل رئيسي، في شكل قروض تجارية بقيمة 28 مليار كرون .. ويأتي جزء من هذه الأموال في إطار حزم دعم سابقة وحضور مساعدات جديدة.

وأعلنت الدنمارك، الأسبوع الماضي، قيودا جديدة على التجمعات العامة، وتمديد الاستخدام الإلزامي للكمامات، عقب تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بالفيروس في البلاد.

وهذه الإجراءات هي الأكثر صرامة على مستوى مملكة الدنمارك منذ تبنت البلاد أسرع عملية إغلاق في أوروبا، في شهر مارس من السنة الجارية.