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كُتّاب وآراء
عزل رئيس جنوب أفريقيا بعد رصد مصاب بكورونا
أخضع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا نفسه لعزل ذاتي بعد اتصاله بشخص مصاب بكورونا، حسب ما قال مكتبه.
وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الجنوب أفريقية بأن رامافوزا "بدأ فترة الحجر الصحي الذاتي بعد النتيجة الإيجابية لفحوص كشف الإصابة بكورونا التي أجريت لضيف في مأدبة عشاء حضرها الرئيس يوم السبت 24 أكتوبر".
وقال البيان إن 35 ضيفا حضروا الفعالية نفسها في أحد فنادق جوهانسبرغ، والتي "التزمت بصرامة ببروتوكولات كورونا والتوجيهات الخاصة بالفحص، والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية".
وأضاف البيان أن رامافوزا لم تظهر عليه أي أعراض وسيتم فحصه إذا ظهرت أي أعراض، وفقا للنصائح الصحية، كما قالت الرئاسة: "سوف يؤدي الرئيس مهامه عن بعد وسيراعي الإرشادات التي تنطبق على الحجر الصحي الذاتي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
كيف علمت أنك غير مصاب بعد أن خالطت من أصيبوا بالوباء؟ هل خضعت للكشف؟ ومتى كانت تلك اللمة ؟ إن كانت قبل أسبوعين ولم تظهر عليك أي علامة من علامات الإصابة فإنك محظوظ جدا والله يحفظك لكن لا تستهين بهذا الوباء واحذر، وتوكل.