24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بنعلي: ماكرون يستهدف المسلمين .. وفرنسا تحتاج إلى قيادة حكيمة (5.00)

  2. مدن صغيرة تشكو تأخر نتائج فحوصات "كوفيد-19" (5.00)

  3. موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)

  4. شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية (5.00)

  5. عناصر لفهم معضلة المسلمين في السياق الغربي (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | عزل رئيس جنوب أفريقيا بعد رصد مصاب بكورونا‎

عزل رئيس جنوب أفريقيا بعد رصد مصاب بكورونا‎

عزل رئيس جنوب أفريقيا بعد رصد مصاب بكورونا‎
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 15:40

أخضع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا نفسه لعزل ذاتي بعد اتصاله بشخص مصاب بكورونا، حسب ما قال مكتبه.

وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الجنوب أفريقية بأن رامافوزا "بدأ فترة الحجر الصحي الذاتي بعد النتيجة الإيجابية لفحوص كشف الإصابة بكورونا التي أجريت لضيف في مأدبة عشاء حضرها الرئيس يوم السبت 24 أكتوبر".

وقال البيان إن 35 ضيفا حضروا الفعالية نفسها في أحد فنادق جوهانسبرغ، والتي "التزمت بصرامة ببروتوكولات كورونا والتوجيهات الخاصة بالفحص، والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية".

وأضاف البيان أن رامافوزا لم تظهر عليه أي أعراض وسيتم فحصه إذا ظهرت أي أعراض، وفقا للنصائح الصحية، كما قالت الرئاسة: "سوف يؤدي الرئيس مهامه عن بعد وسيراعي الإرشادات التي تنطبق على الحجر الصحي الذاتي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - تهويل مدمر . الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 15:51
تناولت الغداء مع ستة أشخاص مصابين بالكوفيد ولم أصب رغم أننا شاركنا الطعام والصحون والكؤوس والخبز وفي اليوم الموالي أعلن إصابتهم الأكيدة وقد تشافوا جميعا بعد عشرة أيام يبدو أن الوباء أخد اكثر من حجمه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
2 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 15:54
سبحان الله العظيم...رئيس دولة العسكر يدخل المستشفي...رئيس جنوب افريقيا يصاب بكورونا ....كلهم أعداء وحدتنا الترابية....الله أكبر...ان الله يمهل ولا يهمل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
3 - قربال الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:05
يمهل ولا يهمل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ولا يظلم ربك أحدا ص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - لا تغتر الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:20
إلى صاحب التعليق 1تهويل مدمر
كيف علمت أنك غير مصاب بعد أن خالطت من أصيبوا بالوباء؟ هل خضعت للكشف؟ ومتى كانت تلك اللمة ؟ إن كانت قبل أسبوعين ولم تظهر عليك أي علامة من علامات الإصابة فإنك محظوظ جدا والله يحفظك لكن لا تستهين بهذا الوباء واحذر، وتوكل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مغربي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:25
حتى تبون جاتو كورونا اللهم انتقم من أعداء بلادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.