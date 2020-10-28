عزل رئيس جنوب أفريقيا بعد رصد مصاب بكورونا‎

هسبريس ـ مُتابعة

أخضع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا نفسه لعزل ذاتي بعد اتصاله بشخص مصاب بكورونا، حسب ما قال مكتبه.

وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الجنوب أفريقية بأن رامافوزا "بدأ فترة الحجر الصحي الذاتي بعد النتيجة الإيجابية لفحوص كشف الإصابة بكورونا التي أجريت لضيف في مأدبة عشاء حضرها الرئيس يوم السبت 24 أكتوبر".

وقال البيان إن 35 ضيفا حضروا الفعالية نفسها في أحد فنادق جوهانسبرغ، والتي "التزمت بصرامة ببروتوكولات كورونا والتوجيهات الخاصة بالفحص، والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية".

وأضاف البيان أن رامافوزا لم تظهر عليه أي أعراض وسيتم فحصه إذا ظهرت أي أعراض، وفقا للنصائح الصحية، كما قالت الرئاسة: "سوف يؤدي الرئيس مهامه عن بعد وسيراعي الإرشادات التي تنطبق على الحجر الصحي الذاتي".