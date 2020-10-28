بناء قمر اصطناعي جديد بالإمارات العربية المتحدة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماده بناء قمر اصطناعي جديد، اختير له اسم "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأورد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في "تغريدة" بصفحته على "تويتر": "جهودنا مستمرة في تطوير قطاع فضاء تنافسي متكامل يضم كوادر إماراتية متخصصة، ورواد فضاء، ومراكز أبحاث، ومسبارا للمريخ، ومستكشفا للقمر، وقطاعا خاصا مستثمرا في كل هذا بقوة.. هكذا ستنافس الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء".

وأضاف بن راشد: "اعتمدنا اليوم بناء قمر اصطناعي سيكون الأحدث في القطاع المدني والتجاري بالمنطقة.. بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100% وسيكون اسمه MBZ-Sat... القمر الاصطناعي السابق حمل اسم خليفة سات، ويحمل هذا اسم أخي محمد بن زايد حفظه الله".