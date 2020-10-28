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كُتّاب وآراء
بناء قمر اصطناعي جديد بالإمارات العربية المتحدة
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماده بناء قمر اصطناعي جديد، اختير له اسم "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وأورد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في "تغريدة" بصفحته على "تويتر": "جهودنا مستمرة في تطوير قطاع فضاء تنافسي متكامل يضم كوادر إماراتية متخصصة، ورواد فضاء، ومراكز أبحاث، ومسبارا للمريخ، ومستكشفا للقمر، وقطاعا خاصا مستثمرا في كل هذا بقوة.. هكذا ستنافس الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء".
وأضاف بن راشد: "اعتمدنا اليوم بناء قمر اصطناعي سيكون الأحدث في القطاع المدني والتجاري بالمنطقة.. بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100% وسيكون اسمه MBZ-Sat... القمر الاصطناعي السابق حمل اسم خليفة سات، ويحمل هذا اسم أخي محمد بن زايد حفظه الله".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
بمادا نفعتنا الدول الاخرى والمجاورة في ملف صحراءنا لا شيء .الا النفاق.
شكرا للامارات. امراء وحكومة وشعيا.
نتمنى من الدول العربية ان تحدو حدو الامارات في قرار فتح القنصليات واي تاخر في دلك يعني الكتير.
نحن من يهمنا هو قضيتنا الاولى الصحراء المغربية ومن يقف معنا هو صديقنا ومن اراد اللعب على الحبلين فهدا شانه.
على حكام العرب ان يختاروا . مادام الكيان الوهمي غير معترف به امميا وعربيا في انهاء هدا العبت .ولا شك ان دولا عربية ستنحو منحى الامارات بتدشين القنصليات ومن اراد ان يتخلف عن الركب فالتاريخ لا يرحم. ونحن معك يا امارات