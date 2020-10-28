415 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 415 حالة وفاة و6824 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعدد الوفيات الجديدة يبقى، إلى حد الآن، أعلى حصيلة يومية للوفيات تسجلها الجمهورية الإسلامية من جراء الإصابة بكورونا.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 588 ألف حالة، بينما الوفيات ارتفعت إلى 33 ألفا و714 حالة.

المصدر نفسه ذكر أن 5012 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 467 ألفا.