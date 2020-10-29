مغردون إماراتيون يشيدون بافتتاح القنصلية بالعيون

هسبريس من الرباط

تفاعل مغردون إماراتيون مع قرار بلادهم افتتاح قنصلية بالعيون بشكل واسع على "تويتر"، معبرين عن تأييدهم الخطوة التي يرون أنها ستزيد من تعميق العلاقات بين البلدين.

وتداول مغردون أفكارهم مرفقة بوسم "المغرب والإمارات أخوة" و"الصحراء المغربية" أو "المغرب_الإمارات".

وغرد عبد الله الشحي، ممثل ومدير مسرح عجمان الوطني قائلا: "‏الإمارات والمغرب.. قنصلية العيون التاريخية تعزز الشراكة الإستراتيجية".

وكتب المغرد الإماراتي الحامد: "المغرب صباحكم إمارتي، الإمارات أول دولة عربية تفتتح قنصلية بمدينة العيون المغربية، حفظ الله الإمارات والمغرب من كل مكروه".

وكتب المغرد سالم منصور: "‏‎الصحراء جزء من ‎المملكة المغربية، وعلى كل عربي أن يستنكر سلخ هذا الجزء من ‎المغرب الحبيب.. لم نعش فترة الأندلس والحمد الله.. إنها الآن أمامنا واضحة وضوح الشمس.. عرفنا الآن كيف انتهت حضارتنا كعرب هناك".

وتصدر وسم "البوليساريو تحتضر" قائمة "تويتر" عقب صدور بلاغ للديوان الملكي أعلن من خلاله عن رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة افتتاح قنصلية لها في مدينة العيون بالصحراء المغربية.

يأتي هذا المستجد في وقت افتتحت فيه دول إفريقية عديدة قنصليات لها في كل من الداخلة والعيون، وعبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رغبتها في افتتاح قنصلية لها بالعيون، وهو ما يؤكد الاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة على الصحراء المغربية.

وتحوّلت العاصمة الرباط، خلال الأسبوعين الماضي والجاري، إلى وجهة دبلوماسية للعديد من الدول الإفريقية، حيث جرى افتتاح سفارات جديدة وتوقيع اتفاقيات مع عدد من دول القارة السمراء، في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لتنمية القارة السمراء.

كما أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار "التنسيق والتشاور الدائمين بين قيادتي البلدين، وما يجمعها من عمق أواصر الأخوة الصادقة والمحبة المتبادلة؛ وكذا في إطار علاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال التي تجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، بتعبير بلاغ الديوان الملكي.