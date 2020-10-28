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ألمانيا تغلق المطاعم والمقاهي والحانات لمدة شهر
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 19:30
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء أنّ ألمانيا ستغلق بدء من الإثنين، ولمدة شهر، المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية في سياق القيود الجديدة التي ستفرض لمواجهة الموجة الوبائية الثانية.
وستحد هذه الإجراءات إقامة لقاءات خاصة بعشرة أشخاص من أسرتين.
ويطلب من المواطنين تفادي أي تنقل غير ضروري، والإقامة في البلاد تكون مقتصرة على "غايات غير سياحية".
وستغلق الحانات والمطاعم والمقاهي والمسابح والمنشآت الرياضية الأخرى في حين تنظم المنافسات الرياضية في قاعات مغلقة.
وأوضحت ميركل انه سيسمح للمدارس والمتاجر أن تبقى مفتوحة.