نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوص معمقة

هسبريس ـ متابعة

أفادت مصادر رسمية بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تم نقله إلى ألمانيا لإجراء "فحوص طبية معمقة".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت أمس أن تبون، الذي باشر "حجرا صحيا طوعيا" لمدة خمسة أيام، منذ يوم السبت الماضي، عقب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد برئاستي الجمهورية والحكومة، دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة".