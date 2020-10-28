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كُتّاب وآراء
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نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوص معمقة
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:00
أفادت مصادر رسمية بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تم نقله إلى ألمانيا لإجراء "فحوص طبية معمقة".
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت أمس أن تبون، الذي باشر "حجرا صحيا طوعيا" لمدة خمسة أيام، منذ يوم السبت الماضي، عقب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد برئاستي الجمهورية والحكومة، دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
1 - مغربية تحب بلدها الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:08
اللهم رب الناس اذهب الباس واشف عبدك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، كل الشعوب إخوة في الإسلام
2 - الشرقاوي محمد الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:08
ادكروا اخوانكم بالخير و متمنيا له الصحة العافية،والرجوع الي ما فيه الخير للأمة المسلمة و الشعبان خوا خوا ان شاء الله
3 - mohamed الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:10
على الرئيس الجزايري ان يفهم العداوة بين جيرانه غير صالحة . وفرقة بين الشعوب وصلة الارحام . عليه ان يفهم بانه اقدم على ذنب ومعصية
4 - فهد الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:13
غير الفقسة هاديك..
كون عطا للمغرب التيساع كون برا..
كون عطا للمغرب التيساع كون برا..
5 - يونسيف الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:13
الله يشافي كل واحد في الارض نحن لا نشمت في اي احد حتى المرض لا تطلبه لاي احد والله يشافينا كاملين ويبعد علينا كل مكروه
6 - kham الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:15
نقل الرئيس الى المانيا من بعد كان يعالج في المستشفى العسكري وهذا يدل قاطعا ان ليس هناك منظومة صحية سواءا للرئيس او للمواطنين قصد العلاج اي ان الجزاءر لا تتوفر على مسشفى يليق حتى بالرئيس بينما نشاهد ان الرئيس انفق ملايير الدولارات على الاسلحة ولم يستطيع بناء مستشفى بكوادر حزاءرية تقدم العلاج سواءا للحكام او المواطنين اذن البوليزاريو انفق عليها نصف ميزانية الشعب وحين يمرض يهرب الى اسياده ليعالج
7 - محمد من تطوان الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:16
الله يشفيه ويشفي جميع عباده ويرفع عنا هدا الوباء
9 - محمدالحياني الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:17
اسال الله الشفاء للرئيس الجزاير . وعليه ان لا يورط الشعبين في الحرب المغربي والجزايري عليه ان يتوب ويرجع الى الله الموت قادم ونحن ماذا ننتظر التوبة التوبة .
10 - محمد من الناظور الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:18
بالشفاء العاجل لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون
تعليق غير لائق
-22
11 - متقاعد الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:20
هذا يعني أن الرءيس متعب جدا وفي حالة حرجة!!! لماذا استهنتم بالوباء في بدايته ولم تعزلوه في مشفى متخصص !!! لقد قلتم في البداية بأن حالته لا تدعو للقلق[email protected]! لماذا إطباءه يخفون مرظ الرءيس ؟؟؟؟ انظروا ماذا فعلت أمريكا برءيسها وكانت جميع قنوات العالم تنقل أخبار مرظه ولم يخفون شيئا عنه رغم أن تبون ليس في مستوى ترامب من حيث الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة!!! هل هناك ناءب للرءيس تبون اذا ما كانت انتكاسة وخيمة لا قدر الله !؟؟!! على أي ندعو له من كامل قلبنا الشفاء العاجل له ويسترجع عافيته ليعود لبلاده ولنشاطه الرءاسي !!! الرجل كبير في السن ويدخن . كان على اطباءه أن ياخدوا هاته الأشياء ماخد الجد!!!!
12 - مربوح الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:21
ربي اشافيك يا سي عبد المجيد وترجع بالسلامة الى ارض الوطن ان شاء الله
تعليق غير لائق
-17
14 - المهدي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:23
حين عجزت أفضل منظومة صحية في شمال أفريقيا من علا ج تبون فذلك يعني ان الأمر خطير جداً.
15 - kamal الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:28
....il a dit qu'on a les meilleurs hôpitaux au monde
16 - ,عابر سبيل الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:28
و لماذا الدهاب الى الخارج و بلدان الغرب للعلاج في بلد يزخر بترواة بتروليه كبيرة !
ألم يحن الوقت لوقف النهب و النهوض بالقطاعات الحيوية للبلاد و الاستتمار في مؤسسات طبية عالية الجودة و الكفاءات.. و ما احوجنا اليها في هده الظروف القاسية.. و من ليس له القدرة و الجاه من ابناء الشعب للعلاج في الخارج ! فليتعفن في أسرة بلده المهترئة...؟
نسال الله العافيه للجميع..
ألم يحن الوقت لوقف النهب و النهوض بالقطاعات الحيوية للبلاد و الاستتمار في مؤسسات طبية عالية الجودة و الكفاءات.. و ما احوجنا اليها في هده الظروف القاسية.. و من ليس له القدرة و الجاه من ابناء الشعب للعلاج في الخارج ! فليتعفن في أسرة بلده المهترئة...؟
نسال الله العافيه للجميع..
17 - الصحراوي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:29
اصيب بوعكة صحية جراء الاعلان عن مشروع افتتاح اول قنصلية عربية في الصحراء المغربية
18 - الحسين الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:31
بعد ستين سنة بعد..ما يسمى بالاستقلال لم يستطيعوا حكام العرب بناء مستشفى في مستوى . كم مليار هدرت وكم صرفنا في موازين والمهرجانات لو صرف جزء منها في بناء مستشفى كل سنة لحلت كثيرا.من مشاكل التي يواجهها المواطنون .
19 - نسأل الله له ... الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:32
... الشفاء .
الذي يهمنا كمغاربة استقرار الجزائر وخروجها من ازمتها ليتفرغ حكامها الى حل المساءل العالقة في الداخل و الجوار وطي صفحة العداء مع المملكة المغربية بالتراجع عن إنكار مغربية الصحراء والسعي لتقسيمها قصد إضعافها.
الذي يهمنا كمغاربة استقرار الجزائر وخروجها من ازمتها ليتفرغ حكامها الى حل المساءل العالقة في الداخل و الجوار وطي صفحة العداء مع المملكة المغربية بالتراجع عن إنكار مغربية الصحراء والسعي لتقسيمها قصد إضعافها.
20 - موغرابي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:33
كلما قرأت خبرا مثل هذا أي نقل أو سفر زعيم عربي إلى خارج بلاده من أجل العلاج اتحسر كثيرا وا أسفاه على شعوب هاته الدول هي الأخرى من حقها السفر إلى الخارج من أجل العلاج.
21 - fes driver الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:35
الجزائر بلد غني بثرواته البترولية عضو في الاوبيك بلد يصدر البترول و الغاز بملايير الدولارات و حصل على استقلاله منذ ستين سنة و لم يستطع حكام قصر المرادية أن يبنوا مستشفى ليتعالجوا فيه فكلما أصاب مرض إحدى شخصياته السياسية او العسكرية و الاقتصادية دواء إلا و سارعوا إلى ماما فرنسا و سويسرا او ألمانيا و هذا ليس في متناول الشعب الجزائري الحر بينما ترى الطامة الحاكمة بهذا البلد يفرق مال خيرات الشعب على حركات عسكرية و ميليشيات في دول أفريقيا و خير دليل على أن الإسراف يضرب اطنابه في هذا البلد تدشين أكبر مسجد في العالم بينما المواطن لا يجد شغلا و لامسكنا و حتى الرئيس تبون لم يجد مستشفى في المستوى لمداواته من وباء يمكن معالجته من داخل خيمة مستوصف متحرك في الجبال.
22 - المذغري الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:36
مسكين تبون،ولكن لماذا الحكام العرب يذهبون للعلاج لاروبا ويتكون شعوبهم وكاين مع المستشفيات المحلية الكارثية،اليسوا هم المسؤولين عليها،او ان باقي المواطنين ليست لهم قيمة عندهم،انا وعاءلتي وحاشتي ومن يدور في فلكي ومن بعدنا الطوفان،ولكن في الأخير الموت واحدة والاءسباب تتعدد.
بالمناسبة هل اخد معها بوقادوم،حتى هو الاخر عليه عالج هداك الفم عنده،لاءنه يخرج منه غير السم والحقد والكراهية لكل ما هو مغربي.
بالمناسبة هل اخد معها بوقادوم،حتى هو الاخر عليه عالج هداك الفم عنده،لاءنه يخرج منه غير السم والحقد والكراهية لكل ما هو مغربي.
23 - مواطن من المغرب الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:37
الدولة الجزائرية في احنك الظروف قررت إرسال رئيسها للعلاج بألمانيا عوض فرنسا نزولا عن رغبة المقاطعة الإسلامية لفرنسا..
24 - خليلوفيتش الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:37
من هذا المنبر ادعوكم بالدعاء للمرحوم الرئيس التونسي القايد السبسي بالرحمة والمغفرة و الجنة لأنه الزعيم الوحيد الذي فضل و دخل مستشفيات بلاده رحمك الله
25 - masticho الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:40
لماذا لم يقم بالفحوصات في بلاده لان ليس لديه تكنولوجيا لهاذا الغرض. تلهاو مع المرتزقة ونساو يطورو بلادهم. الله الوطن الملك. والصحراء المغربية احب من احب اوكره من كره. جاتو الجلطة ديال ااقنصليات ليتحلو هاد الأسبوع
26 - ملاحظ الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:42
هذا هو صاحب أحسن منظومة صحية في العالم أحب من أحب وكره من كره؟
لماذا يتوجه الى ألمانيا إذن؟ حبل الكذب قصير.
لماذا يتوجه الى ألمانيا إذن؟ حبل الكذب قصير.
27 - عمر الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:44
ولماذا ألمانيا أليس الرئيس الجزائري عبد المجيد قال بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا وربما في العالم التي تجري تحليلات كوفيد 19 على الأموات وقال أيضا أن المستشفيات الجزائرية و المنظومة الصحية ككل من افضل المنظومات في العالم.
فرحم الله من قال بأن حبل الكذب قصير.
فرحم الله من قال بأن حبل الكذب قصير.
28 - zaki from germany الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:47
لا شماتة في المرض...ملابير الدولارات من مداخيل الغاز والبترول ولم يستطيعوا بناء حتى مستشفى....
29 - المدرسة الوطنية الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:48
باين العربون للقيام بالتحاليل يذهبون إلى دولة أخرى أين مداخيل البترول والغاز إن لم يكن عندك مستشفى يقوم بالتحليل والعلاج ولو واحد بمقاييس الدول الأوروبية. هذا حال الدول المتخلفة
30 - foua.golde الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:49
أقل من 200 حالة يوميا والرئيس مصاب!!!!!!!!!!!!!!
فهم تسطا......
فهم تسطا......
31 - المنظومة الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:54
قبل مدة من الآن قال هذا الرئيس أن منظومته الصحية هي الأفضل في إفريقيا و من الأقوى في العالم لكن يبدو أن التحاليل و الفحوص في ألمانيا هي الأفضل، على العموم اللهم شافي كل مريض و أهلك كل طاغية.
32 - hamidou الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:55
اتمنى له الشفاء العاجل مهما اختلفنا معه في الرأي او الاديلوجية. والشفاء لجميع المسلمين. لدي سؤال واريد الجواب. كيف يعقل غي بلاد العرب سواء الغنية او الفقيرة ليس هناك مستشفى مكن ان يعالج فيه ااملوك والرؤساء. الكل يدهب الى الخارج. المال موجود. خيرة اادكاترة العرب موجودين. اين الخلل. ألا يستحون من انفسهم وتدس كرامتهم لما تستقبلهم اامستسفيات اااجنبية. والله عار تم عار. حكامنا متوفقين سوى غي هدر المال على الاسلحة وتخريب دولة ودولة. والحمد الله القبور موجودة في بلادنا لهم الشكر الحكام على هدا الانجاز العضيم.
33 - الصحراء المغربية الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:55
أموال ضخمة بُعثِرت شرقا وغربا شمالا وجنوبا من أجل السراب ولم يفلحوا في بناء مستشفى يعالَجون فيه!!!!
34 - المظفر الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:56
زعماء العرب بعجبوك غير في السيارات الفارهة واليخوت وحياة البدخ وهم حتى مستشفى في المستوى مابكسبهوش حشومة وعيب وقت ما مرض شي واحد يمشي دوله اخرى يتعالج
35 - kamal الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:58
رغم العداء المبير الذي يكنه هذا الشخص للمغرب ولدعمه لعصابة البوليساريو المرتزقة لكن يبقى رئيس دولة جارة شعبها يعاني من نظام غير صالح كما نعاني نحن هنا ولذلك نطلب له الشفاء والعافية.
36 - zouhair الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 21:03
أفضل منظومة صحية بإفريقيا و المغرب الكبير هو قالها بعظمة لسانه .
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