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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يعلن "الحَجر الشامل" ابتداء من الجمعة

ماكرون يعلن "الحَجر الشامل" ابتداء من الجمعة

ماكرون يعلن "الحَجر الشامل" ابتداء من الجمعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:15

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نهج استراتيجية "مناعة القطيع" أو المناعة الجماعية لمواجهة فيروس كورونا قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.

وتابع الرئيس الفرنسي، في خطاب له مساء اليوم، بأن انتشار عدوى الفيروس في البلاد يحتم على الدولة اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

وزاد بأن الموجة الثانية للجائحة ستكون أكثر أصعب وأكثر فتكا من الأولى.

واستطرد ماكرون بأن هناك توقعات بتواجد 9 آلاف مريض في العناية المركزة في حدود منتصف نونبر المقبل.

وحذر من 400 ألف وفاة إضافية بكوفيد-19 في غضون بضعة أشهر في حال عدم التحرك".

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه لكل هذه الأسباب تقررت العودة إلى الحجر الصحي بداية من الجمعة المقبل.

واستدرك المتحدث بأن المدارس ستبقى مفتوحة بشروط وقائية صارمة، بينما الجامعات ستتبع نمط التعليم عن بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - ابن حمو الريفي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:26
......إني لأشم حجرا صحيا مغربيا
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38
2 - عدمي و افتخر الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:27
عنداك وليدات فرانسا ........ الغير الشرعيين يتبعوها فهادي و يخليو الشعب ياكل الحجر كثر
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25
3 - mohamed الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:28
juste il a peure des manifestations
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9
4 - Ssalamat الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:30
وستلتحق بها المغرب كما العادة !!!!
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23
5 - مغربي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:30
كوبي كولي راه باين الشي ليغايديرو المغرب نتمنى يتبعو دولة أخرى من غير هذ فرنسا لي طلعتلينا فراس
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28
6 - فارس بلا جواد الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:33
ضربة قاسمه للاقتصاد الفرنسي المتوجع اصلا بسبب أزمة كورونا و #مقاطعة_البضائع_الفرنسية غادي تكمل عليه والاكيد انا منصبه في خطر وغادي يبغى يبين عظلاته تاني ويطلع على الحيط القصير الاسلام فوبيا
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14
7 - مواطن من المغرب الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:34
هو بهذا القرار يفكر في الجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى . هذا الحجر الشامل سيستمر إلى بداية دجنبر وهي بداية أعياد الميلاد التي تستقطب ملايين السياح...
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2
8 - مواطن الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:34
مدارس مفتوحة يعني تنقل الاباء والامهات رفقة ابنائهم ذهابا وإيابا يعني ليس هناك حجر صحي فقط تعطيل للاقتصاد
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5
9 - قريبا بالمغرب الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:35
من المنتظر ان يعلن المغرب في الأيام القليلة القادمة على حجر شامل بالمغرب لارتباط وطيد إقتصادنا الإقتصاد فرنسا فترقبوا نشرتنا والله المستعان.
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8
10 - مروان الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:36
اخيرا فرنسا اعلنت ان الامر اصبح جد خطير وان العودة الى الحجر الصحي لا مفر منه .بشائر الحجر الصحي بالمغرب بدأت تلوح في الافق لي قالتها فرنسا هي لي كاينة.
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2
11 - هم.....هم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:39
و به فإن الحجر الصحي آت آت في المغرب ، إلا أن القطاعات الحيوية ستظل في خدمة المواطن ، و لن يتكرر سيناريو شهر مارس ، حيث تعطلت مصالح الناس ، و حيث العديد من القطاعات جعلتها عطلة مؤداة الأجر و الرواتب ما عدا رجالات القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي و الامن الوطني و القوات المساعدة و رجال الوقاية المدنية فكانوا حيث وجب أن يكونوا و حيث أهل الرباط ....رجاءنا ان لا ينتفض رجال التعليم من جديد رافعين شعار الدراسة عن بعد و الغاية في نفس يعقوب واضحة وضوح الشمس.
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-7
12 - الوجــــدي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:41
قريبا copier coller وعقلو مزيان على هاد الهضرة .
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5
13 - oujda الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:42
ايوا غيستناو المغرب صايي كوبي كولي غادي يخرج سي العتماني ويعلن الحجر الصحي الشامل الله يحفض المغرب من الوباء
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5
14 - رشيد الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:42
ترقبو نفس القرار عما قريب ! التبعية العمياء
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4
15 - Driss الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:42
Si le Maroc suit la même demarche ça serait sans aucun doute qu'on est toujours sous ..........
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2
16 - يوسف الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:43
كما جرت العادة الحكومة المغربية ستطبق بالحرف الواحد تعليمات ماكرون مع فارق زمني يوم او يومين لكي لا يقال copier-coller
لا ننسى عنصر المفاجئة العزيز على حكومتنا : إصدار القرار عند منتصف الليل لتطبيقه في الصباح
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5
17 - مستفيد الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:43
عندما فتحت فمك كي تسيئ للأسلام
وترسم كركاتورة على سيد الخلق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم
لمذا لا تهتم بشؤون بلادك وتبحث كي تجيد التلقيح لهذا الوباء الذي قد يصيبك في أقرب الأجل إن شاء الله
عندها تكون نهايتك إليها الخنزير
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3
18 - مهتم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:43
ياالله بالي كوبي كولي لخبار فراسكم
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2
19 - ما فاهم والو الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:45
نهج سياسة الحجر من أجل استباق منع أي تهديد
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0
20 - مواطنة تحب بلدها الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:45
كان هذا متوقعا بعد أن دخلت البلاد في أرقام قياسية خطيرة
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21 - عبد الله الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:46
إذا قامت فرنسا بهذا القرار فانتظروا المغرب سيقول بدوره شيئا ربما!
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4
22 - Dah الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:48
فرنسا غتحجر على السكان الجمعة يعني حنا الجمعة لي تابعاها ماكاين ما ولكن .
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-1
23 - بنعيسى الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:52
لن يتأخر المغرب لاتباع نفس القرار
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-2
24 - ماكرون الى مزبلت التاريخ الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:57
اه كتر عندهم المرض.. او في تزايد مخيف في الدول الاروبية.. حتى المغرب الله يحفض ايلا مخداوش تدابير او الناس خافت باراكا عليها من التهاون مع المرض.. فمن الممكن ان تتسارع الارقام الله يخفض.. اما مكرون لا يهمنا الى مزبلت التاريخ.. انشري هسبريس.. عواشركم مبروكة
و اللهم صلي على نبينة محمد. (سعيد)
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25 - ABDELMAJID الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:58
الحجر الصحي ليس شاملا بحيث المدارس والمعامل والإدارات ستبقى مفتوحة أما المقاهي والمطاعم والكليات ستغلق. يعني الحياة ستكون عادية. الحجر سيكون في الويكند
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4
26 - رأي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 21:00
فرنسا تراجعت اقتصاديا و للأسف الرسومات المسيئة للرسول ص لم تكن سوى لإلهاء الناس على الأزمة الاي تعيشها و انتشار الوباء الذي فقد السيطرة
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0
27 - الجوكر الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 21:02
ماكرون يلعب لعبة خطيرة يريد من خلالها التاتير على الناخب الامريكي من اصل اوروبي من اجل الإطاحة بثرامب اللذي فرض مجموعة من الضراىب على المنتجات الامريكية.مراجعة هته الاجراءات بعد خمسة عشرة يوم دليل على انتهائها بعد انتهاء الانتخابات .اللعب اصبح على المكشوف والحرب اقتصادية اكثر ما هي صحية.وموعدنا بعد الانتخابات الأمريكية حيث سيتغير كل شيء .
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-4
28 - الحجر الصحي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 21:04
القائدة حرية على الأبواب على الحكومة أن تدرس جيد هاذا الحجر ،الشعب وصلات له لعظم حذار ثم حذار من هاذ الحجر الغير الصحي ناس والله ماعندها ماتكول
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2
29 - مغربي الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 21:04
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
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2
30 - مواطن الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 21:04
هل على النهج سيسير المغرب أم أن الأمر متحكم فيه والوضع خطير حسب التصريحات
الله يحد الباس
نطلب من الله تعالى أن يحفظ جميع المسلمين في كل بقاع الأرض وأن يرفع عنا هذا الوباء لأن الأمر أصبح خطير جدا.
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31 - فرنسي في الأوراق الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 21:07
سياسة فاشلة قلتها مرار واقولها يوميا وجه لوجه لأي فرنسي يفتح فمه ....

لعلمكم المستشفيات الفرنسية راه عامرة . ما كاينش الأسرة كلشي عامر ...و الصحافة الفرنسية فاشلة كاذبة منافقة يخادعون شعبهم اخبارهم الزائفة التي لا تساوي أي شي من المصداقية
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