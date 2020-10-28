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كُتّاب وآراء
ماكرون يعلن "الحَجر الشامل" ابتداء من الجمعة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نهج استراتيجية "مناعة القطيع" أو المناعة الجماعية لمواجهة فيروس كورونا قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.
وتابع الرئيس الفرنسي، في خطاب له مساء اليوم، بأن انتشار عدوى الفيروس في البلاد يحتم على الدولة اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
وزاد بأن الموجة الثانية للجائحة ستكون أكثر أصعب وأكثر فتكا من الأولى.
واستطرد ماكرون بأن هناك توقعات بتواجد 9 آلاف مريض في العناية المركزة في حدود منتصف نونبر المقبل.
وحذر من 400 ألف وفاة إضافية بكوفيد-19 في غضون بضعة أشهر في حال عدم التحرك".
وشدد الرئيس الفرنسي على أنه لكل هذه الأسباب تقررت العودة إلى الحجر الصحي بداية من الجمعة المقبل.
واستدرك المتحدث بأن المدارس ستبقى مفتوحة بشروط وقائية صارمة، بينما الجامعات ستتبع نمط التعليم عن بعد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
لا ننسى عنصر المفاجئة العزيز على حكومتنا : إصدار القرار عند منتصف الليل لتطبيقه في الصباح
وترسم كركاتورة على سيد الخلق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم
لمذا لا تهتم بشؤون بلادك وتبحث كي تجيد التلقيح لهذا الوباء الذي قد يصيبك في أقرب الأجل إن شاء الله
عندها تكون نهايتك إليها الخنزير
و اللهم صلي على نبينة محمد. (سعيد)
الله يحد الباس
نطلب من الله تعالى أن يحفظ جميع المسلمين في كل بقاع الأرض وأن يرفع عنا هذا الوباء لأن الأمر أصبح خطير جدا.
لعلمكم المستشفيات الفرنسية راه عامرة . ما كاينش الأسرة كلشي عامر ...و الصحافة الفرنسية فاشلة كاذبة منافقة يخادعون شعبهم اخبارهم الزائفة التي لا تساوي أي شي من المصداقية