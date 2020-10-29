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الرئيسية | خارج الحدود | قتيلان وجرحى جراء هجوم بطعنات سكين في فرنسا‎

قتيلان وجرحى جراء هجوم بطعنات سكين في فرنسا‎

قتيلان وجرحى جراء هجوم بطعنات سكين في فرنسا‎
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:35

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب آخرون، في هجوم بطعنات سكين بمدينة نيس؛ جنوب فرنسا.

ونقلت محطات تلفزيونية عن عمدة مدينة نيس، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال شخص بعد الهجوم الذي أسقط قتيلين ومصابين.

مصدر أمني قال إن الهجوم وقع بالقرب من كنيسة "نوتردام"، بينما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة على "تويتر"، عن عقد "اجتماع أزمة".

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