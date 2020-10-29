24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/10/2020
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هتك عرض قاصر يجر شابا إلى الحبس في مراكش
- حديث في ذكرى المولد النبوي
- قتيلان وجرحى جراء هجوم بطعنات سكين في فرنسا
- اختصاصيو العلاج النفسي الحركي يطالبون بمحاربة "دخلاء المهنة"
- النقابات تقيّم البدايات .. تعليم عن بُعد متعثر وإجراءات على الورق
نايلة أبي نادر: تقديس التراث يؤجّج العنف .. والحداثة تسائل الحاضر (5.00)
موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)
- بنشعبون: 92 في المائة من الأُجراء غير معنيين بضريبة التضامن - (98)
- قنصلية الإمارات بمدينة العيون تدق مسمارا ضخما في نعش البوليساريو - (92)
- نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوص معمقة - (69)
- ما دلالات افتتاح الإمارات قنصلية عامة على أرض الصحراء المغربية؟ - (65)
- اهتمام دولي يحيط بالتقارب المغربي الإماراتي في قضية الصحراء - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
قتيلان وجرحى جراء هجوم بطعنات سكين في فرنسا
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:35
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب آخرون، في هجوم بطعنات سكين بمدينة نيس؛ جنوب فرنسا.
ونقلت محطات تلفزيونية عن عمدة مدينة نيس، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال شخص بعد الهجوم الذي أسقط قتيلين ومصابين.
مصدر أمني قال إن الهجوم وقع بالقرب من كنيسة "نوتردام"، بينما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة على "تويتر"، عن عقد "اجتماع أزمة".