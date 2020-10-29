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فرنسا توسّع إجبارية الكمامات ابتداء من 6 سنوات
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 19:51
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الخميس أمام الجمعية الوطنية، أن وضع الكمامات في المدارس سيشمل التلاميذ اعتبارا من 6 سنوات.
وقال كاستيكس: "اعتبارا من الاثنين؛ سيتم تعديل البروتوكول الصحي وتعزيزه لضمان حماية جميع الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور، وفقًا لرأي المجلس الأعلى للصحة العامة".