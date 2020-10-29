366 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 366 حالة وفاة و 17717 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا أن إجمالي المصابين تجاوز المليون و581 ألف إصابة، فيما بلغت الوفيات 27301 حالة.

وتماثل 14740 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و186041 شخصا.