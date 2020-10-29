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كُتّاب وآراء
3 قتلى في "هجوم نيس" .. الشرطة توقف الجاني
قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا، اليوم الخميس، على يد شخص يحمل سكينا؛ وتم اعتقاله بحسب مصدر حكومي، بينما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق.
وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن شخصين، هما رجل وامرأة، قتلا في كنيسة "نوتردام" بينما توفي ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ اليها.
وأعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "عملية قتل ومحاولة قتل مرتبطة بمنظمة إرهابية (...) وعصابة أشرار إرهابية إجرامية". وقد عهد به إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي.
وقال رئيس بلدية المدينة، كريستيان إيستروزي، لصحافيين في عين المكان إن المهاجم، الذي اعتقلته الشرطة، كان يردد بلا توقف "الله أكبر"، موضحا أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيصل قريبا إلى نيس.
وكان مصدر أمني قال إن الهجوم وقع حوالى الساعة التاسعة صباحا بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس، وقالت المتحدثة باسم الشرطة فلورنس غافيلو: "الوضع الآن تحت السيطرة".
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة على تويتر، عن عقد "اجتماع أزمة".
وكان إيستروزي قد كتب على تويتر "يمكنني أن أوكد بأن كل شيء يدعونا للتفكير بأنه هجوم إرهابي في كنيسة نوتردام".
وفرنسا في حالة استنفار أمني تحسبا لهجمات إرهابية منذ الاعتداء في 15 يناير 2015 على مجلة "شارلي إيبدو"، وتجري حاليا جلسات محاكمة أشخاص مفترض ارتباطهم بهذا الهجوم.
وأدت سلسلة من الهجمات في فرنسا، كثيرا ما نفذها من يطلق عليهم لقب "ذئاب منفردة" إلى مقتل أكثر من 250 شخصا منذ 2015.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
صراحة الاساءة الى الني صلى الله عليه وسلم عمل مرفوض. لكن لا ينبغي أن يقابل بالعنف مثله. الإسلام دين حضاري. وربنا قدتولى الدفاع عن حبيبه: إناكفيناك المستهزئين...لا للعنف أيها الناس
نتمنى ان يتدارك الامر ويعيش الكل بسلام.
نفس الاسطوانة
الإرهاب والإسلام والتكبير
اسلاموفوبيا
سئمنا من فرنسا وما يأتي منها
انها حرب صليبية بكل ما تحمل الكلمة من معنى
على دين الله ورسوله الكريم
أكبر عدو للإسلام هم فرنسا ويرجع ذلك إلى تاريخ بعيد جدا والكل يعلم ذلك
يتشدقون بالديمقراطية وحقوق الإنسان
ويعرضون جمجمة 18 الف شخص في معرض
كانوا لا يستحمون إلا مرة في السنة ويستعملون العطور لدرء رائحتهم النتنة وجاء المسلمون فطهروهم ونظفوهم
ماذا ننتظر من من يرأس مثلما دولة
فرنسا قتلت المليون و نصف من الجزائرين و المغاربة و مزال كتمص في الدم ديال أفريقيا بينما شعبها يعيش في الرفاهية على حساب الأفارقة اليس هذا هو الارهاب اليس هذا ظلم. حسبي الله ونعم الوكيل
طبعا لا.
وفي نفس اليوم في مدينة أخرى أفينون مسلم آخر هدد المارة بالسكين قتلته الشرطة
في مدة أسبوعين تعرضت فرنسا لهجمات عدة .. يجب على فرنسا طرد الإسلاميين الى من حيث أتوا.
الحمد للعقل أنني خرجت من هذا الدين الهدام ..
سمعة الإسلام والمسلمين من سيء إلى أسوأ
ماهذه إلا البداية، هيا السيد ماكرون تهيأ.
يقول المثل المغربي لي تسحر مع الدراري يصبح فاطر.
المسلمين يهجرون بلدانهم الاسلامية و العربية للبحث عن حياة افضل (العدالة - العمل -حقوق -الصحة -الرعاية الاجتماعية ...) في اروبا الدي ينعتونها بالكفار ،هروبا من الضلم و الطغيان و الفساد في بلدانهم الاسلامية و في الخير عندما ينعمون بخيرات اروبا و بحقوقعا ينسون خيرها و يهجمونها و ينعتونها بالكفار.......
ايجاد تبريرات لهذا العمل الارهابي من المعلقين المسلمين هنا يدل على ان كل مسلم هو مشروع ارهابي
بدا العالم يعي مدا خطورة الاسلام والمسلمين. الذي يثلج الصدر هم انهم منحطين وفقراء لاحولة ولاقوة لهم
يعني أي مجرم الآن يريد التخلص من خصومه سيفتعل المشاجرات و يقتل و ينسبها للمسلمين و سيقول الله أكبر ( طاحت الصومعة علقو الحجام ) أي بلاء هذا
كان الله في عون الجالية العربية بصفة عامة سعيا وراء لقمة العيش لكن أستغرب من الذين يبيعون كل ممتلكاتهم و يهاجرون بلادهم و يسعون وراء أروبا للإستقرار بها متناسين أنهم لن يرضو بهم مطلقا كم أخاف أن يأتي يوم و يطردوهم من هناك بحجة كونهم عرب و مسلمين تاركين وراءهم ممتلكاتهم و قد فعلها من قبلهم بلد عربي بإخوانهم العرب في السبعينيات
حسبي الله و نعم الوكيل و لا حول قوة إلا بالله
بلد يهجر أبناءه و فيه الخير الكثير بلد الفوسفاط
هل ستنجح فرنسا في خطتها ؟؟؟
ما تبته وسائل الإعلام الصهيونية الماسونية هو فقط لخلق كراهية و حقد اتجاه المسلمين.
يريدون إشعال صراع بين الصلبيين و غير الصليبيين ضد المسلمين.
هذه هي خطة الصهاينة الماسون، و لكن نسوا أن الله عز و جل قال : وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
الان خرجت المسألة عن اسائة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وثبت مما لا يدع مجالا للشك أن هناك جمرا مشتعل تحت الرماد وهناك من ينفخ تحت هذا الرماد وهوا خميني أنقرة .
أراد تصفية حسابات باستغلاله الدين الاسلامي السمح في اساسه يسانده في ذلك الاخوان المسلمون الذين لا يكفون عن تلميع صورته ولعله الاب الروحي لهم وهم يعقدون امالهم عليه لانه هوا المؤسس والداعم الاكبر لذلك فهوا مصاب
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد .
كانت جيوش الامير يوسف ابن تأ شفين تجعل الخيالة وسط طوابير الوحدات لأنها لم تكن بحاجة إلي من يولي ظهره ويفر من المعركة وهذه هي أخلاق العزة الإسلامية المجيدة . ما العمل الآن
1من ناحية الغربيين يجب أن يعي الجهلاء منهم ويقرأو عن سماحة وقيم وعطاء الحضارة الإسلامية وتنبيههم إلى الخطأ اللذي يرتكبونه بالتحدث عن الإسلام عن جهل.والسبيل الأمثل لذلك هو عقد ندوات حوار ومحاضرات افتراضية تنور الجميع بين أهل الفكر من الجانبين
2فتح عريضة تشجب هذا العمل المشين من طرف المفكرين والمثقفين وكل شي قلب سليم