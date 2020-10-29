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الرئيسية | خارج الحدود | سعودي يهاجم مقر القنصلية الفرنسية في مدينة جدة

سعودي يهاجم مقر القنصلية الفرنسية في مدينة جدة

سعودي يهاجم مقر القنصلية الفرنسية في مدينة جدة
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:33

صرّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، الرائد محمد الغامدي، اليوم الخميس بقوله إن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة بآلة حادة.

ونقلت وكالة الانباء السعوية عن المتحدث قوله: "تم القبض على مواطن، بالعقد الرابع من العمر، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن في مقر القنصلية الفرنسية بجدة؛ نتج عنه تعرض الضحية لإصابات طفيفة".

وأشار الرائد محمد الغامدي إلى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف المهاجم بغية اتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - جنت على أهلها براقش الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:42
معظم الساسة الفرنسيين لا يعرفون دبلوماسية الكلام. وأولهم الرئيس الذي تخصصه الإقتصاد. وكلما تكلموا صبوا البنزين على النار واخرهم عمدة نيس عندما قال الان ان الجريمة من تنفيد الإسلام الفاشي..
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28
2 - وطني الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:44
الان ماكرون وضع بلاده و الفرنسيين في وركة و عليه التراحع و الاعتظار للمسلمين لتهدءة الوضع عليه ان يتحلا بالشجاعة ان اراد السلام و احسن له ان يتخبا عن الرءاسة لانه سيجر بلاده الى حرب مع المتطرفين .
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3
3 - مواطن من المغرب الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:46
من قبل كان الغرب يُواجه فقط بالشارع الإسلامي اما اليوم فهناك اتحاد بين الشارع وقادة كبار الدول الإسلامية تركيا إيران باكستان... ضد حكام فرنسا المتطرفون
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15
4 - فاسي مغترب الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:47
و مازال العاطي يعطي، الله يستر وصافي
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10
5 - مغربي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:51
من يقولون ان ماكرون هو السبب والهجمات الارهابية الاخرى التي وقعت قبل ماكرون في كل دول العالم هل سببها كذلك ماكرون.
ماقاله ماكرون كانت نتيجة الارهاب الاسلامين الذي ضرب مرات عديدة
ومن يقول ان هذه مسرحيات لتشويه الاسلام.. علاش وهل الاسلام يحتاج لمن يشوهه.. يكفي فتح الكتب المكدسة المقدسة وسنرى التشويه بكل ماتحمله الكلمة من معنى. حال المسلمين هو من يشوه الاسلام. ضرب الرقاب عادة متاصلة لدى الاسلاميين الارهابيين
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-61
6 - rachida الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:51
السلام عليكم.ألم يقل الإسلام لا تزر وازرة وزرة أخرى.ماذنب حارس الأمن الذي إعتدى عليه هذا المعتوه والمكبوت.اذا كان فعلا يريد أن يدافع عن الإسلام فليبدأ بمواطيني بلده الذين يجولون ويصولون في الدول الفقيرة لي يزنوا فيها وهو يعلم جيدا هذا أم أن الزنا الذي يقومون به في الدول الفقيرة حلال في الإسلام. آه نسيت فهم يسمون كل من زنوا معها ملك اليمين وعبدة لهم ومن حقهم أن يفعلوا بها ما شاؤوا
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15
7 - سليم الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:53
للمعلق رقم 1، إنك كمن يقول يجب على الجميع دخول الجنة لأن كل الذنوب سببها وسوسة الشيطان. اتق الله!
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5
8 - intidam Hassan الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:57
هذه جميل لكي يعرفون ان المسلمين لا زالو على قيد الحياة ( إلا رسرل الله) الله اكبر ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم / اللهم بارك وزيد في ذلك
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-39
9 - لا حب الملوك الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:57
* هذا الكلام عليك يا للي حادر عينيك .
* ربما هذا مؤشر لما سيقع عندما يُـطَـبِّـع بلده نهاراً جهاراً .
* و هل يستوي تطبيع الأنظمة مع رغبات الشعوب .
* حذار ، لا يمكن مقارنة السعودية بأي بلد ، إنها مركز
و قلب المسلمين كافة بشتى مذاهبهم .
* من كان يطمع في كرسي الحكم قد يصبح "لا تيتي و لا حب الملوك " .
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-18
10 - محمد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:58
اظن ان تحرك أشخاص بهذه الطريقة هو تهور ولا جدوى منه وسيستخدم الغرب دريعة لتأكيد اقوالهم التي هي في الاصل كدب وباطل
ولكن تحرك الانظمة و الفعاليات الرسمية سيكون لها اثر أنجع واثقل وذلك باتخاد قرارات حكومية ضد فرنسا وطغاتها الدين يحاربون الاسلام جورا وكدبا وعلنا
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5
11 - intidam Hassan الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:00
لم أفهم بعض المعلقين يضعون ديزلايك لدعمهم فرنسا اكيد ملحدين ان مسيحيين؟
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-21
12 - omar الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:05
الإسلاميون هم من يستهدفون فرنسا والغرب عامة، من قام بقطع الرؤوس بطريقة وحشية، من يدهس الناس بالشاحنات ، من يفجر نفسه بالأحزمة الناسفة؟
فرنسا دارت الخير فواحد الفئة ماتستاهلش. أما المسلمين فهم يعيشون بكل حرية ويمارسون شعائرهم بكل حرية إلا بالطبع الإرهابيين الذي يجب التضييق عليهم لإنهم يشكلون خطرا جسيما.
أما مسألة الرسومات ففرنسا لها الحق أن ترسم ماتشاء ولو كانت للمسلمين إيمان قوي في دينهم فليدعوا إلاههم هو الذي يعاقب وليس بقطعكم للرؤوس والتشييد بذلك..
فرنسا سادس إقتصاد في العالم ستبقى قوية وعظيمة رغم ارهاب المسلمين
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9
13 - sarah الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:10
Obligé tous les attentats sont liés les uns des autres.
كل الهجمات الملزمة مرتبطة ببعضها البعض.
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2
14 - سين الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:10
المسلمون وحدهم يفتنون العالم أجمع ويعادون جميع الديانات .ويقاتلون بعضهم. وخط الدماء لازال يجري منذ 1400سنة من مقتل عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والحسن والحسين وحرب الجمل بين عاىشةوعلي وحرب الردة وهدم مكة بالمنجنيق من طرف الحجاج والقرامطة الذين قتلوا كل الحجاج وسرقوا الحجر الأسود ... وغزو القبائل والأنصار وسبي نسائهم ونهب خيراتهم. وواقعة أوطاس خير دليل ..وقضى الأمويين على أهل البيت تم أهلك الأمويين من طرف العباسيين وجاء التتارالماغولي التركي وقضى عليهم جميعا ولازال الصراع إلى الآن بين جميع الدول الاسلامية... وداعش لم تفعل إلا ما فعله الصحابة والتابعين وتابعي التابعين .هل الله قاصر كي يحتاج إلى نصرتكم؟ .انشري هسبريس .
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6
15 - كاتب عمومي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:11
معتنقو الديانة الوحيدة في العالم الذين يمارسون الارهاب حاليا في العالم هم المسلمون. اذا عرف السبب بطل العجب فتاريخ المسلمين ولا اقول الاسلام كله ارهاب ودبح وسبي ودسائس, ثلاثة من الخلفاء الراشدين بعد الرسول قتلهم ارهابيون مسلمون, فقد قتل عمر وقتل علي وهو يتلو القرآن ودفن في مقبرة اليهود ,وقتل علي وقتل ابنه وحفيد رسول الله الحسين وقتلت زوجته وبقر بطنها وقتل كافة افراد اسرتها.
بعد وفاة النبي وقبل دفنه تعارك الانصار والمهاجرين وآل البيت علي الخلافة, في الفتنة الكبري بين علي وعائشة وبين علي ومعاوية قتل الالاف من الصحابة والتابعين.
كثب الثرات الاسلامي مليئة بالاحاديث التي تحث علي الكراهية وعلي القتل والدبح وعلي الغزو وعلي اهد السبايا والغنائم.
وفي الاخير يتساءلون من اين جاء الارهاب. الارهاب في بطون كثب الثرات ومؤلفات ابن تيمية الفقيه الدموي
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7
16 - فاعل جمعوي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:20
السلام عليكم ورحمة الله.
باستثناء التعليقين 1 و 11 فاللغة العربية التي يكتب بها الإخوان مشوهة جدا، أخطاء تعبيرية ونحوية ولغوية، تعكس سبب ما نعيشه بسبب تخلينا عن إرثنا الثقافي واللغوي وكذا الأخلاقي، فإن كانت لغتنا، لغة القرآن الكريم قد نالها ما نالها من تشويه، فكيف تسلم عقيدتنا وديننا؟
كل التقارير تؤكد ضعف تعليمنا، وآخر تقرير يتحدث عن كون 66 بالمائة من التلاميذ دون سن العاشرة لا يستطيعون قراءة واستيعاب النصوص. فكيف لمجتمع بهذا الاشكال أن يقوي أسسه ويعبد طريقه نحو المستقبل؟
كل ما ينص عليه ديننا لا يتوافق مع ما نشهده حاليا، فهو دين التسامح والحوار والتقبل بالتي هي أحسن، فأين نحن من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟
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