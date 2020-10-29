سعودي يهاجم مقر القنصلية الفرنسية في مدينة جدة

هسبريس ـ مُتابعة

صرّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، الرائد محمد الغامدي، اليوم الخميس بقوله إن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة بآلة حادة.

ونقلت وكالة الانباء السعوية عن المتحدث قوله: "تم القبض على مواطن، بالعقد الرابع من العمر، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن في مقر القنصلية الفرنسية بجدة؛ نتج عنه تعرض الضحية لإصابات طفيفة".

وأشار الرائد محمد الغامدي إلى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف المهاجم بغية اتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.