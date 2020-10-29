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كُتّاب وآراء
سعودي يهاجم مقر القنصلية الفرنسية في مدينة جدة
صرّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، الرائد محمد الغامدي، اليوم الخميس بقوله إن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة بآلة حادة.
ونقلت وكالة الانباء السعوية عن المتحدث قوله: "تم القبض على مواطن، بالعقد الرابع من العمر، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن في مقر القنصلية الفرنسية بجدة؛ نتج عنه تعرض الضحية لإصابات طفيفة".
وأشار الرائد محمد الغامدي إلى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف المهاجم بغية اتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
ماقاله ماكرون كانت نتيجة الارهاب الاسلامين الذي ضرب مرات عديدة
ومن يقول ان هذه مسرحيات لتشويه الاسلام.. علاش وهل الاسلام يحتاج لمن يشوهه.. يكفي فتح الكتب المكدسة المقدسة وسنرى التشويه بكل ماتحمله الكلمة من معنى. حال المسلمين هو من يشوه الاسلام. ضرب الرقاب عادة متاصلة لدى الاسلاميين الارهابيين
* ربما هذا مؤشر لما سيقع عندما يُـطَـبِّـع بلده نهاراً جهاراً .
* و هل يستوي تطبيع الأنظمة مع رغبات الشعوب .
* حذار ، لا يمكن مقارنة السعودية بأي بلد ، إنها مركز
و قلب المسلمين كافة بشتى مذاهبهم .
* من كان يطمع في كرسي الحكم قد يصبح "لا تيتي و لا حب الملوك " .
ولكن تحرك الانظمة و الفعاليات الرسمية سيكون لها اثر أنجع واثقل وذلك باتخاد قرارات حكومية ضد فرنسا وطغاتها الدين يحاربون الاسلام جورا وكدبا وعلنا
فرنسا دارت الخير فواحد الفئة ماتستاهلش. أما المسلمين فهم يعيشون بكل حرية ويمارسون شعائرهم بكل حرية إلا بالطبع الإرهابيين الذي يجب التضييق عليهم لإنهم يشكلون خطرا جسيما.
أما مسألة الرسومات ففرنسا لها الحق أن ترسم ماتشاء ولو كانت للمسلمين إيمان قوي في دينهم فليدعوا إلاههم هو الذي يعاقب وليس بقطعكم للرؤوس والتشييد بذلك..
فرنسا سادس إقتصاد في العالم ستبقى قوية وعظيمة رغم ارهاب المسلمين
كل الهجمات الملزمة مرتبطة ببعضها البعض.
بعد وفاة النبي وقبل دفنه تعارك الانصار والمهاجرين وآل البيت علي الخلافة, في الفتنة الكبري بين علي وعائشة وبين علي ومعاوية قتل الالاف من الصحابة والتابعين.
كثب الثرات الاسلامي مليئة بالاحاديث التي تحث علي الكراهية وعلي القتل والدبح وعلي الغزو وعلي اهد السبايا والغنائم.
وفي الاخير يتساءلون من اين جاء الارهاب. الارهاب في بطون كثب الثرات ومؤلفات ابن تيمية الفقيه الدموي
باستثناء التعليقين 1 و 11 فاللغة العربية التي يكتب بها الإخوان مشوهة جدا، أخطاء تعبيرية ونحوية ولغوية، تعكس سبب ما نعيشه بسبب تخلينا عن إرثنا الثقافي واللغوي وكذا الأخلاقي، فإن كانت لغتنا، لغة القرآن الكريم قد نالها ما نالها من تشويه، فكيف تسلم عقيدتنا وديننا؟
كل التقارير تؤكد ضعف تعليمنا، وآخر تقرير يتحدث عن كون 66 بالمائة من التلاميذ دون سن العاشرة لا يستطيعون قراءة واستيعاب النصوص. فكيف لمجتمع بهذا الاشكال أن يقوي أسسه ويعبد طريقه نحو المستقبل؟
كل ما ينص عليه ديننا لا يتوافق مع ما نشهده حاليا، فهو دين التسامح والحوار والتقبل بالتي هي أحسن، فأين نحن من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟