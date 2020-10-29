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الرئيسية | خارج الحدود | 399 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

399 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

399 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 14:45

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 399 حالة وفاة و 8293 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 600 ألف، والوفيات ارتفع مجموعها إلى 34 ألفا و113 حالة.

ولفت المصدر نفسه إلى أن 5055 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 472 ألفا.

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